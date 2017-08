Rytířské gesto v egoistické F1. Srdce, či také Hamiltonův kalkul?

„Rozhodl jsem se víc srdcem než hlavou. Mozek je spíš zabiják, protože každý bod se počítá. Ale srdce mi řeklo, že pustit Valtteriho (Bottase) je správná věc. Myslím, že jsem se dnes zachoval správně, a když v životě děláte dobré věci, tak se vám to vrátí,“ líčil Hamilton po závodě.

O co šlo? Hamilton chtěl v neděli při Velké ceně Maďarska dohnat dominující vozy Ferrari, jenže v cestě za rozletem ho brzdil týmový kolega Bottas. U šéfů si tak vyprosil, ať ho „odklidí z cesty“.

Ti svolili, ale pod podmínkou, že když v nahánění rudých vozů bude neúspěšný, přenechá třetí příčku zase parťákovi.

A to se nakonec v poslední zatáčce maďarského klání i stalo. Ano, dodržel slovo. Ale zároveň ztratil další tři body na Sebastiana Vettela, vedoucího pilota šampionátu. V polovině sezony je mezi nimi už 14bodový rozdíl.

Dá se předpokládat, že každý bod bude mít v listopadu při finále cenu zlata, a tak se z jiného pohledu zdá toto gesto až hýřivé. Zároveň od Mercedesu i překvapující, protože jiné stáje včetně Ferrari by si nejspíš žádné podmínky nekladly a týmové jedničce - zvlášť když bojuje o titul - dopřály vyšší bodový zisk.

Koneckonců i šéf stáje Mercedes Toto Wolff přiznal: „Bylo by naivní si myslet, že když kvůli těmto třem bodům přijdeme o titul, nebudeme rozhodnutí litovat. Ale pokud se to stane, přijmeme to. Z dlouhodobého hlediska díky tomuto přístupu získáme víc výher i víc titulů.“

Existuje totiž i jiný pohled. Gesto fair play dozajista vylepší image Hamiltona i celé stáje. Zvlášť když v poslední době zaujme širokou veřejnost F1 jen vinou skandálů a kontroverzí. Teď však ukázala, že i když je týmovým sportem, kde je velmi často jasná hierarchie jezdců, má stále lidský rozměr.

To ví i Wolff: „Nejezdíme jen pro radost, ale i proto, abychom naši značku udělali známější a prodali víc aut. Pokud si někdo myslí, že výsledky na trati jsou to nejdůležitější, plete se. Moc dobře víme, jaký vliv na značku mají chladnokrevná rozhodnutí, takže chceme vyhrávat správným způsobem. Někdy je to ale sakra těžké, protože tohle bylo nejtěžší rozhodnutí, jaké jsme za posledních pět let museli udělat.“

Německý jezdec Sebastian Vettel z Ferrari (uprostřed) slaví vítězství na Velké ceně Maďarska. Po jeho boku druhý Kimi Räikkönen z Ferrari (vlevo) a Valtteri Bottas z Mercedesu.

I on přiznal, že pro Bottase nebylo lehké uvolnit Hamiltonovi cestu a naopak. Navíc když Mercedesu v Maďarsku poněkud haprovala vysílačka, a tak ne všechny rádiové zprávy k jezdcům a šéfům doputovaly. „Snad jsem ukázal, že i já jsem týmový hráč,“ řekl Hamilton.

A to může být další pohled na věc, byť vinit Brita z čistého kalkulu by nebylo fér. Teď sice přišel o tři body, jenže Bottasovi ukázal přívětivou tvář, což se mu může vrátit. Až za pár měsíců pojede Fin první, Hamilton za ním a půjde o titul...

Nezapomínejte totiž, že týmová režie už je v F1 pár let legitimní záležitostí.