Měli to poznat dřív! Vettel se po ztrátě v Kanadě opřel do svého týmu

Momentem, který připravil čtyřnásobného mistra světa o možnost bojovat o vítězství, byl start. Ne že by Vettelovi nevyšel, ale doplatil na až příliš dravý průnik Maxe Verstappena s vozem Red Bullu. Nizozemec vyrazil z pátého místa na startu, prolétl Vettelovu Ferrari před čumákem a zadním kolem mu urazil kus předního křídla.

„Měl velké štěstí, že si neprorazil pneumatiku. Na startu to přehnal,“ komentoval situaci Vettel, který podobné štěstí neměl. Bez poloviny předního spoileru auto v zatáčkách nedrželo a nemohl jet naplno.

Větším problémem podle něj však bylo, že jeho tým závadu neřešil hned. Nebo ji dokonce nezaregistroval. Pilot z kokpitu své přední křídlo nevidí, zato inženýři ho mají na kamerách jako na dlani.

„Trochu jsem cítil problémy v šesté zatáčce, ale bylo hodně větrno a myslel jsem si, že pneumatiky prostě ještě nemají provozní teplotu. Při jízdě za safety car toho moc nepoznáte. Neberte mě špatně, ale myslím, že poškození měli rozpoznat hned na začátku. Byla chyba, že jsem s tím jezdil na trati tak dlouho, mohli jsme zastavit ve výhodnější moment,“ vysvětloval závodník.

Tím výhodnějším momentem samozřejmě bylo první nebo druhé kolo, kdy se celé pole sunulo za zpomalovacím vozem, který po nehodě Sainze vyjel na dráhu. Zastávka by v té době nestála tolik času. Jenže Vettel byl povolán do boxů až v šestém okruhu, tedy v době, kdy už všichni jeli v plném závodním tempu.

Následovala agresivní strategie dvou zastávek a závěrečný souboj s jezdci Force India, kteří se snažili dojet do cíle na čtvrtém a pátém místě. Ačkoliv měl mnohem novější pneumatiky, nebylo to vůbec jednoduché.

„Věřili jsme, že koncem závodu se do té skupiny dotáhnu, což se povedlo. S vozy Force India přede mnou to bylo hodně složité. Na rovinkách byly extrémně rychlé a potom zde je fenomén dvou aut za sebou. Jedno se za druhým veze a je extrémně těžké cokoliv vymyslet. Nakonec se to povedlo, ale chtěl jsem pódium, takže jsem hodně zklamaný,“ popisoval Sebastian Vettel.

Jeho zklamání pramenilo i z faktu, že Ferrari mělo v Kanadě na víc. Vždyť v kvalifikaci jasně porazil jeden z vozů Mercedesu a po přezutí pneumatik zajížděli oba zástupci Ferrari nejrychlejší kola závodu.

„Měli jsme výbornou rychlost, výkon tam byl. Mercedes možná vypadal líp, ale je něco úplně jiného, když jste v čele a kontrolujete závod, než když se vzadu bijete s pomalými jezdci středu pole. Když stíháte jiné vozy, kloužete po dráze a ztrácíte přilnavost. Škoda, jsem zklamaný, v Kanadě jsme rozhodně měli na víc.“