Berdych hraje s Federerem, Kristýna Plíšková nestačila na obhájkyni

Berdych doplatil na to, že Federer se na kurty vrací po zranění kolene a je až sedmnáctý nasazený. Český tenista, turnajová desítka, předchozích jedenáct setů (a tedy pět duelů) se Švýcarem prohrál. Naposledy právě před dvanácti měsíci v Laver Areně, ve čtvrtfinále Australian Open.

Kristýna Plíšková dostala v prvním setu kanára

V Melbourne se ochladilo, po dopoledním dešti hrozila i hra pod zataženými střechami centrálních dvorců. Když však Kristýna Plíšková nastupovala v Rod Laver Areně proti světové jedničce a loňské vítězce Australian Open Němce Kerberové, počasí už se vylepšilo a střecha zůstala otevřená.

Zavřená však byla v prvním setu pro českou tenistku cesta k úspěchu. Plíšková prohrála hned svůj úvodní servis, v souboji dvou levorukých hráček mnohem více kazila a i jejích 19 nevynucených chyb přispělo k faktu, že za pouhých dvacet minut prohrála první sadu s nepopulární nulou.

Teprve po další ztrátě servisu na úvod druhé sady se Plíšková vzepjala k mnohem lepšímu výkonu. Za stavu 0:2 poprvé bodovala při vlastním servisu, hned vzápětí využila chyb Kerberové k prvnímu brejku a srovnání na 2:2 a najednou se hrál pohledný a hlavně vyrovnaný tenis.

Kristýna Plíšková trápila favoritku zlepšeným podáním, díky němuž nasázela celkem 6 es, ale i tvrdými a umístěnými údery a sahala po dalším brejku. To se jí však nepodařilo a sama naopak za stavu 4:4 dvěma chybami v koncovce nabídla Kerberové klíčový brejk na 4:5.

Němka už si postup do osmifinále pohlídala a za 55 minut tak Plíšková prohrála 0:6, 4:6.

Přestože na vítězné míče svou soupeřku předčila, klíčová se nakonec ukázala statistika nevynucených chyb, česká hráčka za celý zápas nasbírala o dvacet více než soupeřka.

„Jsem samozřejmě zklamaná, čekala jsem jiný výkon, nervozita mě stála první set. Byla to trošku daň, přitom jsem čekala, že to ustojím úplně v klidu. Pár zápasů jsem na centru už odehrála, ale úplně jsem to neustála,“ neskrývala Kristýna Plíšková rozladění ze svého výkonu.

VIDEO: Australian Open: zápas Kerber – Plíšková

„Ani sama nevím, co vlastně na mě dolehlo, byla jsem trošku překvapená z toho, co jsem předvedla. Ráno jsem se rozehrávala a to byla ještě střecha zatažená, takže spíš halové podmínky, ale před zápasem mi řekli, že nakonec střechu otevřou, což byl taky trošku šok. Vše se zpomalilo, foukal malinko i vítr a tohle všechno nějak přispělo k tomu, že jsem se dnes prostě nějak necítila.“

Program Australian Open Sobota - začátky 1:00 SEČ Arena Roda Lavera: Cibulková (6-SR) - Makarovová (10-Rus.), Gibbsová (USA) - S. Williamsová (2-USA), A. Zverev (24-Něm.) - Nadal (9-Šp.), 9:00 Gavrilovová (22-Austr.) - Bacsinszká (12-Švýc.), Dimitrov (15-Bulh.) - Gasquet (18-Fr.). Arena Margaret Courtové: Strýcová (16-ČR) - Garciaová (21-Fr.), Thiem (8-Rak.) - Paire (Fr.), Wozniacká (17-Dán.) - Kontaová (9-Brit.), 9:00 Monfils (6-Fr.) - Kohlschreiber (32-Něm.), Karolína Plíšková (5-ČR) - Ostapenková (Lot.). Hisense Arena: Karlovič (20-Chorv.) - Goffin (11-Belg.), 6:00 Simon (25-Fr.) - Raonic (3-Kan.).

I tak ale nebude letošní Australian Open hodnotit úplně negativně. „Mohla jsem tu prohrát v prvním kole nebo do něj dostat podobně těžkou soupeřku, takže musím být spokojená ze dvou vyhraných kol, ale zrovna takhle jsem končit nechtěla,“ kroutila hlavou česká tenistka.

„Slýchávám často, že bych měla už být také ve špičce a věřím, že jednoho dne to dopadne - nevím tedy kdy, ale podobné zápasy mi pomohou. Teď je potřeba pracovat dál na hlavě, aby se neopakovaly výpadky jako dnes, ale i herně - pilovat servis, kondici a pohyb.“

Češky uspěly v deblu, Kuzněcovová vyhrála maraton

Českým tenistkám se ovšem v pátek dařilo ve čtyřhrách. Barbora Strýcová potvrdila s indickou spoluhráčkou Mirzaovou roli čtvrtého nasazeného páru a už do třetího kola postoupila se svou novou čínskou kolegyní Peng Šuaj také Andrea Hlaváčková.

A zatímco zápas Plíškové s Kerberovou trval necelou hodinu, několik dalších duelů ženské dvouhry přineslo naopak dlouhé bitvy. Ruska Pavljučenková potřebovala k výhře nad Ukrajinkou Svitolonovou tři sety a dvě a půl hodiny, stejně jako Američanka Vandewegheová k postupu přes Kanaďanku Bouchardovou.

Nejdelší maraton však nabídly v Hisense Areně dvě někdejší hráčky nejužší světové špičky Jelena Jankovičová ze Srbska a Světlana Kuzněcovová. Ruska měla zápas rozehraný lépe, po prvním setu vedla i ve druhém, když jej ale v koncovce ztratila, začala teprve ta největší bitva.

Zatímco oba úvodní sety trvaly vždy hodinu, ten třetí ještě o další půlhodinu déle. Kuzněcovová se dokázala vyhrabat ze stavu 0:3 v rozhodující sadě a nakonec se po více než tři a půl hodinách přece jen dočkala postupu do osmifinále.