Nizozemští obhájci titulu připravili baseballistům první prohru na ME

Ráz utkání udali Nizozemci hned v první směně, v které Kalian Sams odpálil tříbodový homerun. Hráč se zkušenostmi z nižších zámořských soutěží přidal v zápase ještě další dva homeruny a celkem stáhl sedm bodů.

„Snad to nebude moje noční můra. Bohužel jsem mu to v nadhozech nabídnul, on toho využil a poslal míče za plot. Na co Nizozemci šáhli, to jim vyšlo. Musíme se z toho poučit,“ prohlásil nadhazovač Tomáš Duffek, kterého vystřídal v dohrávce páté směny Michal Sobotka. Celkově Nizozemsko odpálilo do pole třináctkrát.

Čeští pálkaři se proti nizozemskému nadhazovači Larsi Huijerovi neprosadili. Šestkrát si šli sednout na lavičku po strikeautu a měli pouze dva odpaly. Na výsledek měly vliv také skvělé zákroky nizozemské obrany. „Prohra nás nepoznamená. Máme zkušený tým. Starší hráči ty mladší uklidní a trenéři všechny pořádně zase nahecují a připraví plán,“ uvedl chytač Martin Červenka.

Baseballisté vyhlásili před šampionátem útok na cenný kov a k tomu jim může otevřít cestu výhra nad Německem. „Víme, že proti nám začne házet jeden velmi kvalitní nadhazovač, nebude to lehké. Vítězství bude ale velmi důležité. Zápas bereme už jako boj o medaile,“ řekl manažer Michal Müller.