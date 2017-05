V cíli stál bagr, vzpomíná veslař Chalupa na proměny račického areálu

„Možná mě trochu mrzí, že u takhle velkých veslařských akcí nyní nejsem. V minulosti jsem si to ale už vyzkoušel, takže když mohu, rád přiložím ruku k dílu,“ vypráví 49letý Chalupa, jenž do Račic jezdíval trénovat už od juniorského věku.

Loni se ale tehdejší technický ředitel Labe Areny rozhodl přestěhovat do Lipna nad Vltavou.

Račický areál hostil naposledy světovou akci před 24 lety. Co se od té doby změnilo?

Tady se stále něco přistavuje nebo rekonstruuje. Když jsem sem jezdil ještě v juniorském věku, stál v cíli bagr, nebyla tu žádná tribuna, ani cílová věž. Kanál se stále mění.

Podél trati zmizely i stromy, podle kterých se někteří závodníci orientovali.

Musím říct, že ta dráha je označená po 250 metrech, což bohatě stačí. Trénoval jsem tu celou svou kariéru a žádných břízek jsem si nevšímal. To, že na břehu nic neroste, k tomu patří. Takhle by kanál měl vypadat.

Vzpomenete si i dnes právě na světový šampionát v roce 1993 zde v Račicích? Tehdy vám o jedinou sekundu utekla zlatá medaile.

Teď, když už se závodí, žiju spíš tím. Samozřejmě mi to tu ale připomínají lidé, které potkávám a se kterými jsem to prožil.

V jaké roli zde budete fungovat letos?

Aktuálně se připravuju na komentování v České televizi, což mě čeká od zítra společně s Pavlem Čapkem. Jinak jsem tu od pondělí, pomáhal jsem s ostatními zaměstnanci a brigádníky.

Tipnete si, kolik získá Česko na domácím šampionátu medailí?

Za medaili pro Ondru Synka bych dal ruku do ohně. Přál bych si, aby medaile byly čtyři. Do finále se určitě může probojovat kromě Ondry i dvojka bez kormidelníka mužů (Lukáš Helešič, Jakub Podrazil), dvojskif lehkých vah mužů (Jiří Šimánek, Miroslav Vraštil) a dvojskif žen (Kristýna Fleissnerová, Jitka Natošová).

Simon Cox, britský kouč české reprezentace, nominoval i několik mladíků. Může někdo z nich překvapit?

Bylo by to opravdu velké překvapení. Pro všechny, kteří jsou na takhle velké akci poprvé, je to především obrovská zkušenost. Může to nastartovat jejich kariéru.

Na dvojskifu lehkých vah se představí Kristýna Neuhortová, jež s veslováním začínala v Jindřichově Hradce, podobně jako vy. To je potěšující, že?

Rozhodně. Jsem rád, že to stále u Vajgaru funguje. V poslední době jsme se s Kristýnou nepotkali, ale jsem přesvědčen, že tým okolo ní ví, co ji v takových chvílích říct.