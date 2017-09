Nováček Sastre a další španělští kamarádi nejlepšího z Čechů

„Ano, jsme s Tomášem velcí kamarádi. Oba jsme přišli do Sevilly, když nám bylo sedmnáct let a strávili jsme tam spolu pět let. Takže máme spolu velmi dobré vztahy. Byl jsem i na jeho svatbě, bylo to opravdu pěkné. Bylo to poprvé, co jsem byl v Praze. Hodně se mi tam líbilo,“ řekl Sastre českým novinářům v Kluži poté, co čtyřmi body pomohl Španělsku porazit Černou Horu 99:60.

„Začali jsme velmi dobře a celý zápas byl docela snadný. Ale to nás nesmí ukolébat. Musíme se neustále zlepšovat. Víme, že je tu řada dobrých týmů, ale my chceme bojovat o titul a o medaile. Nevím jestli jsme favorité, ale jsme tu asi jedni z nejlepších,“ připustil.

V sobotu chce roli favorita potvrdit i proti České republice. „Chtěl bych, aby to bylo jako dnes, ale nikdy nevíte. Čekáme těžký zápas, Češi budou velmi motivování a musíme předvést to nejlepší, pokud chceme vyhrát,“ prohlásil hráč Valencie, jenž se na velkou akci podíval poprvé.

Díky kamarádství se Satoranským moc dobře ví, že právě na něj si Španělé musí dát velký pozor.

„Je to velmi dobrý hráč, asi nejlepší v českém týmu, a musíme ho dobře bránit, protože dokáže střílet hodně bodů. A to my nechceme,“ usmíval se Sastre. „Může patřit i mezi hvězdy celého turnaje. Už je hvězdou svého týmu, a pokud se mu podaří s českým výběrem postoupit dál, může být jedním z hlavních hráčů šampionátu,“ věří pětadvacetiletý Španěl.

„Sice mu tu nepomáhá Jan Veselý, který tu není, a vše je tak na Tomášovi, ale jsem si jistý, že se s tím popasuje a bude mít dobrý turnaj. Teda doufám, že proti nám mu to nevyjde, ale jinak ať je dobrý,“ přál Satoranskému, se kterým nyní může častěji komunikovat osobně a ne jen přes sociální sítě, jelikož všichni účastníci klužské skupiny bydlí ve stejném hotelu.

Kromě Sastreho má Satoranský velmi blízko k dalšímu španělskému reprezentantovi Willymu Hernangómezovi, s nímž rovněž hrál v Seville a nyní se spolu potkávaní v NBA. Z Barcelony zas dobře zná Álexe Abrinese či legendu Juana Carlose Navarra.

„V podstatě 80 procent španělského týmu znám dobře. Už jsem se s nimi viděl na hotelu. Těším se na to moc, je pro mě svátek hrát proti zemi, kde jsem strávil sedm let,“ řekl Satoranský.