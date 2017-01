Ostrava viděla světový rekord Medveděvové. A Kostnerová má bronz

Rusko tak v Evropě vládne kategorii žen dál, už čtvrtým rokem po sobě. Po jednoletých vládádch Julije Lipnické a Jelizavety Tuktamyševové, které se vzápětí opět rychle vytratily z hlavní krasobruslařské scény, je však Medveděvová první dívkou z této „dynastie“, jež dokázala titul obhájit.

Už z krátkého programu si přinesla do finále čtyřbodový náskok. A po její dokonalé jízdě nebylo co řešit: 150,79 bodů za volnou jízdu a 229,71 celkově.

Nový světový rekord!

CESTA KE SVĚTOVÉMU REKORDU. Jevgenije Medveděvová a její trenérka Tutberidzeová.

Maximum Korejky Kim Ju-na z olympijských her ve Vancouveru 2010 překonala o 1,15 bodu. A to si ještě do jízdy přidala v kombinaci jeden trojitý skok, který už nemohl být bodově započítán.

„Chtěla jsem i něco navíc než jen zajet čistou jízdu,“ řekla s úsměvem při rozhovoru s Tomášem Vernerem.

Čtrnáct měsíců je Medveděvová neporažena. Naposledy podlehla na ruské Grand Prix v listopadu 2015 krajance Rodionovové.

Letošní souboj o evropské medaile žen však byl i kláním ve znamení ruské teenagerky versus vyzrálá italská žena.

Otázka zněla: Je Carolina Kostnerová schopna svým ledovým projevem protrhnout hráz ruských skoků a vydat se ke stupňům vítězů?

Odpověděla: Ano, to můžu.

Po nezvyklém rockovém aranžmá Italčina krátkého programu se vrátila do poloh, které jí v minulosti svědčily nejvíce, a na lyrické tóny Antonia Vivaldiho a skladby Nis Dominus předvedla eleganci na ledu.

Nemohla konkurovat mladým Ruskám ani v nejmenších obtížností skokanských kombinací. Ale ladností pohybu a až na jediné drobné zaváhání čistými skoky nabírala potřebné body.

Dobruslila, v obličeji dojatý výraz, ruku si držela na srdci. Vrátila se. Po takřka tisíci dnech, kdy nezávodila, po nesmírně dlouhé přestávce, tolika lidmi už odepisována.

S velkým červeným srdcem od fanoušků čekala Kostnerová na známky. A pak věděla: 210,52 bodu. Má medaili! Byla průběžně druhá a už jen Ruska Anna Pogorilá čekala na své vystoupení.

Ve volné jízdě ji sice Pogorilá bodově neporazila, ale v celkové známce o 87 setin ano. Konečné pořadí tak znělo: 1. Medveděvová, 2. Pogorilá, 3. Kostnerová.

Italská krasobruslařka tak zaokrouhlila počet svých evropských medailí na deset. Pět z nich se navíc leskne zlatě!

Neopakoval se loňský šampionát v Bratislavě, kde Rusky obsadily suverénně kompletní stupně vítězů, tehdy v pořadí Medveděvová, Rodionovová, Pogorilá.

Loni stříbrnou Rodionovovou tentokrát vyřadila na ruském mistrovství z nominace mladičká, ale vysoká Maria Sotskovová, teprve šestnáctiletá. Jenže dva pády ve volné jízdě jí přisoudily čtvrtou příčku, bodově předaleko od stupňů vítězů.

Na životní úspěh naopak dosáhly pátá Francouzka Lecavalierová a stejně tak i šestá Slovenka Rajičová.

ČESKÁ DEBUTANTKA: Michaela Lucie Hanzlíková při volné jízdě.

Pro českou reprezentantku Michaelu Lucii Hanzlíkovou se stal velkým úspěchem už postup do finále. V něm předvedla čistě tři trojité skoky, naopak po prvním z rittbergerů upadla a problémy měla i s trojitým toeloopem v kombinaci po dvojitém axelu.

Za volnou jízdu získala 85,84 bodu a celkově 138,23, čímž zaostala o čtyři body za svým životním maximem. Sečteno a podtrženo to znamenalo v 17 letech umístění na konci druhé desítky.

O úsměv na tváři ji však sestup o pět míst připravit nemohl. „I tak to byl, myslím, úspěšný debut,“ říkala (rozhovor zde). Vždyť stále si v Ostravě připadala tak trochu jako Alenka v říši divů.

Sedla si na tribunu a pozorovala, jak jezdí evropská elita.

„Měla bych zlepšit všechno. Ale to natrénuju. Aspoň mám pořád na čem pracovat,“ vyhlásila.