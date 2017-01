Životní body a 7. místo. Dušková, Bidař vkročili mezi dospělé náramně

Mají titul juniorských mistrů světa, dvakrát stáli na stupních vítězů ve finále juniorské Grand Prix, ale toto byla pro ně zkouška ohněm.

Vítejte mezi dospělé!

A navíc doma, před ostravskou halou, která je tak bouřlivě vítá.

Při rozjížďce byla sportovní dvojice Anna Dušková a Martin Bidař, dva sedmnáctiletí novicové, na ledu i s Aljonou Savčenkovou, hvězdou sportovních dvojic a pětinásobnou mistryní světa, a jejím partnerem Bruno Massotem.

Po nich nastupovali na led.

„Při tréninku jsem Aljonu trochu styděla pozdravit. Bála jsem se, že mě nepozdraví zpátky a bude to trochu trapný,“ přiznala Anna Dušková.

Zaduněl buben fanoušků, pak se ozval skandovaný potlesk.

Zvládnou to? Zvládli. S jedinou pihou na kráse.

Čistě skočili sólový trojitý toeloop, ale chvíli poté partner zaškobrtl a upadl. „Vypadalo to, jako že jsem se lekl, že jsem to skočil,“ říkal.

“A já vzápětí vyjekla,“ přiznala Dušková.

Bidař se bleskově zvedl a pokračoval. Nerozhodilo je to, naopak, předvedli vzápětí krásný trojitý twist, pak i odhozený trojitý lutz a další obtížné prvky.

Hala aplaudovala, trenérka Eva Horklová tleskala.

Pád partnera neovlivnil body ze žádného povinného prvku, znamenal pouze jednobodovou srážku. Osobní rekord 64,71 bodu z loňského zlatého mistrovství světa juniorů v Debrecínu ještě vylepšili na 65,90.

„Já myslím, že se nám to náramně povedlo,“ říkala Dušková, obvykle mluvčí páru. „Ani jsme nepočítali, že bychom mohli dopadnout až tak dobře. A hlavně jsme si udělali nejlepší skóre sezóny. Vlastně i nejlepší životní skóre. Takže jsme moc šťastní. Sice tam byla malá chybka, ale ta se může stát.“

Jako by z nich samou úlevou spadl kámen.

„To tedy jo,“ oba tvrdili.

Před šampionátem si ani neodvažovali odhadovat, kam by je jejich dospělá premiéra mohla vynést. Teď už to ví, jsou dokonce sedmí.

„To je určitě víc, než jsme čekali. My jsme vlastně radši ani nic nečekali,“ tvrdila Dušková.

Ještě jeden Čech se představil v krátkém programu sportovních dvojic. Brněnský rodák Ondřej Hotárek předvedl i v 33 letech v italských službách velmi dobrý výkon. Se svojí partnerkou Valentinou Marcheiovou, bývalou sólistkou, jsou s 66,53 bodu těsně před mladým českým duem na šestém místě.

Vedoucí příčku drží ruský pár Jevgenija Tarasovová - Vladimir Morozov, a to s výrazným náskokem. Se ziskem 80,82 bodu mají více než šestibodovou převahu nad senzačně druhým francouzským duem Vanessa Jamesová - Morgan Cipres.

Jedním z trenérů Tarasovové a Morozova je také Robin Szolkowy, bývalý partner Aljony Savčenkové. Ta drží ve svých 33 letech s Bruno Massotem zatím třetí pozici, přestože dlouho nevěděla, zda bude v Ostravě startovat.

Savčenková se v průběhu sezony při francouzské Grand Prix zranila po pokusu o čtverný odhozený skok a natáhla si kolenní vazy. Museli vysadit trénink a po návratu na led snížit obtížnost jízdy, přesto se na poslední chvíli rozhodli v Ostravě nastoupit.

Na jedničku zvládli všechny skokanské prvky, pouze při krokové pasáži Savčenková nečekaně zakopla.

Vzala to s úsměvem, po jízdě se praštila do čela: Co jsem to udělala?

„Snad jsem se příliš uvolnila, když jsme všechny těžké prvky měli za sebou,“ uvažovala. „Tohle se mi ještě nikdy nestalo.“

„Chvilková ztráta koncentrace,“ tvrdil kouč Alexander König.

Jejich 73,76 bodu znamená, že mají k dobru pouhých šest setin bodu před bývalými vicemistry světa Štolbovou - Klimovem na čtvrtém místě a 1,38 bodu před dalším ruským párem Zabijaková - Enbert.

Na tři místa na stupních vítězů zatím aspiruje pět párů. Dva z nich budou smutné.