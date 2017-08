Mladí vodní slalomáři vybojovali na mistrovství Evropy čtyři medaile

ME juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu v Hohenlimburgu (Německo) Muži do 23 let:

K1: 1. Leitner (Rak.) 96,77 (0 tr. sekund), ...v semifinále 20. Matějka (ČR).

C2: 1. V. Mrůzek, A. Kašpar 122,47 (2), ...4. V. Heger, T. Heger -3,02 (2), 8. Pohanka, Wendl (všichni ČR) -17,53 (12). Ženy do 23 let:

K1: 1. Wolffhardtová (Rak.) 110,90 (0), 2. K. Galušková -0,41 (4), ...7. A. Hilgertová -3,95 (4), v semifinále 19. Valíková (všechny ČR). Junioři:

K1: 1. Kancler (Slovin.) 99,71 (0), ...10. Žížala -7,07 (4), 15. Zima -54,44 (56), v semifinále 17. Bárta (všichni ČR).

C2: 1. Vrublovský, Novotný (ČR) 130,92 (4). Juniorky:

K1: 1. Sorribesová (Šp.) 110,28 (0), 2. A. Galušková -3,26 (0), ...5. Nesnídalová -7,75 (2), 8. Beková (všechny ČR) -14,96 (6).