Sagan má další titul: mistr světa je i mistrem Evropy. Vakoč dojel pátý

Cyklistika

Zvětšit fotografii Peter Sagan na archivním snímku z loňského MS | foto: AP

dnes 16:00

Loni v září ovládl mistrovství světa silničářů, nyní se stal i mistrem Evropy, a to historicky prvním mezi profesionály. Peter Sagan ovládl po 236 kilometrech koncovku závodu v Plumeleku, při které se do poslední chvíle rval o medaile také Petr Vakoč. Ve stoupání do cíle obsadil český lídr 5. místo.