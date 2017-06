Touha basketbalistek. Spustí na domácím šampionátu další euforii?

U haly, která jinak slouží hokejovému Mountfieldu, stojí autobus oblepený usměvavými dívkami v národních dresech. Zvlášť se na fotkách vyjímá jedna z nich - Ilona Burgrová. Basketbalistka z Hradce Králové je tváří evropského šampionátu.

„Je krásné jezdit takhle po městě. Až jsem z toho v rozpacích a bojím se, aby mě Hradečáci neměli plné zuby,“ směje se pivotka.

Hvězdy v retro Ilona Burgrová, Alena Hanušová a sestry Kateřina a Karolína Elhotovy vzdaly poctu legendám čs. basketu z 50. let a oblékly dobové dresy i šaty. Více na ona.idnes.cz

Je to ona, kdo si sedá za volant, zatímco ji spoluhráčky hecují, aby zatroubila. A tak Burgrová troubí. Pak přichází mezi novináře se slovy: „Musím se po tréninku nejdřív osprchovat, než dám rozhovor.“ Načež ji benjamínek týmu - sedmnáctiletá Veronika Voráčková - usadí: „Ty se přece stejně nemyješ.“

Ne, české basketbalistky ani dva dny před startem evropského šampionátu neztrácejí dobrou náladu. Nervozita? „Z čeho bychom měly být nervózní?“ diví se Kia Vaughnová, nová členka týmu. „Už čekám, až to vypukne.“

Vypukne to už v pátek v Praze a Hradci Králové. Sedm let po stříbrném mistrovství světa se elitní ženský basketbal do Česka vrací. Bude podobně euforický?

Ze stříbrné party zbyly jen tři

Byla to tehdy v roce 2010 úžasná stříbrná jízda. Rozehrávačka Hana Horáková na hřišti vládla, zkušený tým sebejistě táhla až do finále, kde Češky podlehly Američankám. Horáková se stala hvězdou turnaje, do nejlepší pětky šampionátu se vklínila i střelkyně Eva Vítečková.

Česko v sobě tehdy postupně probouzelo basketbalovou vášeň. Skupinové zápasy ještě nebyly vyprodané, ale s každým dalším utkáním se zájem fanoušků prohluboval.

ME v Česku Kontinentální klání basketbalistek hostí Hradec Králové (zimní stadion) a Praha (hala Královka, závěrečné zápasy v O2 areně) od 16. do 25. června. Češky v základní skupině v Hradci postupně vyzvou Ukrajinu, Maďarsko a Španělsko.

Od té doby se ale mnohé změnilo. Po sedmi letech zůstala z osy týmu jen tři jména - nová kapitánka Kateřina Elhotová, která v listopadu porodila syna Daniela, a matadorky Petra Kulichová s Ilonou Burgrovou.

Místo Horákové má tentokrát tým řídit talentovaná, ale nezkušená rozehrávačka Tereza Vyoralová. „Velká zodpovědnost i zkušenost. Věřím, že to zvládnu,“ říká třiadvacetiletá reprezentantka.

Národní tým ale bude spoléhat hlavně na Kiu Vaughnovou. Rozená Newyorčanka po pěti letech v pražském USK, kterému předloni pomohla vyhrát i Euroligu, získala v únoru české občanství. „Má skvělé fyzické dispozice. I v tréninku jde do všeho naplno a my s ní máme co dělat,“ říká o své rozdílové hráčce trenér Ivan Beneš.

Muž, který má před sebou nelehký úkol - pokusit se v roli kormidelníka o podobný zázrak, který se v roce 2010 povedl Luboru Blažkovi. Beneš tehdy u stříbrného družstva dělal asistenta, Blažek tentokrát u týmu působí v roli sportovního ředitele a také poradce.

„Celý model přípravy jsme dělali spolu, je pro mě ohromnou podporou,“ přiznává Beneš.

Zbláznit se na hřišti

V přípravě český výběr nezářil. „Střídavě oblačno,“ zhodnotil pět zápasů před turnajem Beneš. Češky těsně nestačily na Lotyšky a Číňanky, studenou sprchou byl výkon proti Slovenkám a náladu mírně zvedly výhry nad Srbskem a Chorvatskem.

V pátek se ale začíná od nuly, nebo lépe řečeno od Ukrajiny. O té se mezi experty hovoří jako o černém koni turnaje, Češky pak ještě čekají Maďarky, které si v přípravě dvakrát hravě poradily se Slovenskem, a také úřadující vicemistryně světa ze Španělska.

Ne, český celek zkušenostmi ani kvalitou nedosahuje toho před sedmi lety. „Bojovnost a nasazení. O to se chceme opřít,“ zní z českého tábora. Češky se neprosadí profesorským basketbalem, na to tentokrát nemají družstvo. „Musíme se pokusit hru zbláznit a chodit rychle dopředu,“ říká Beneš.

Jen tak můžou basketbalistky napodobit stříbrný úspěch z roku 2010. „Nesmíme hrát na to, abychom neprohrály, musíme chtít zvítězit,“ burcuje tým Vaughnová.