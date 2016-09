Český basketbal 3x3 získal díky juniorkám první velkou medaili

Češky, které ve čtvrtfinále zdolaly Belgii a v semifinále podlehly Francii, přitom šly do duelu o bronz bez jedné zraněné hráčky. S Ruskem navíc prohrávaly 9:14, ale duel zakončily šňůrou 8:0, která jim vynesla vítězství.

„Holky jsou hodně šťastné a já jsem na ně hodně pyšná za to, co dokázaly. Znovu čtvrté prostě nechtěly být. Zažily si to už na mistrovství světa v Astaně. Nechtěly prohrát, zvlášť proti takovému týmu, na který jednoznačně měly. Dneska si to zasloužily mnohem víc,“ řekla Uhrová k výkonu svých svěřenkyň Terezie Frgálové, Kristýny Herinkové, Sáry Krumpholcové a Anny Pavlicové.