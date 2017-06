Prskavec si v pražské Troji vyjel titul republikového šampiona

„Asi je to nějak přepojené s mistrovstvím Evropy, protože toto je teprve můj druhý seniorský titul a vybojoval jsem ho po bronzu na mistrovství Evropy. To stejné se mi povedlo i naposled, takže je to asi osud,“ řekl Prskavec v připomínce roku 2011, kdy na stejnou medailovou bilanci dosáhl v osmnácti letech v Seu d’Urgell a na Lipně.

Naopak bez medaile skončili vicemistryně Evropy mezi kanoistkami Tereza Fišerová i třetí posádka z Tacenu na C2 Jonáš Kašpar, Marek Šindler, v obou případech obhájci titulů z Lipna. Fišerová se ve finálové jízdě zvrhla a skončila až pátá při triumfu Moniky Jančové. Kašpar s Šindlerem sice předvedli nejrychlejší jízdu, ale neprojeli regulérně jednu branku, titul tak premiérově získali reprezentační kolegové Ondřej Karlovský s Jakubem Jáněm. Jáně pak ovládl i závod smíšených dvojic na C2, v němž mu dělala parťačku Fišerová.

Padesátisekundové penalizace ve finálových jízdách připravily o šanci na úspěch i kajakáře Vavřince Hradilka a Štěpánku Hilgertovou. Už v kvalifikaci kvůli neprojetí branky vyhořel šestý kanoista z ME Matyáš Lhota.

Jediným úspěšným obhájcem byl Lukáš Rohan na C1. Před rokem na Lipně se přitom o titul kuriózně podělil se stejně rychlým Vítězslavem Gebasem, který tentokrát skončil až třetí o 14 setin za Václavem Chaloupkou. Mezi kajakářkami porazila loňskou šampionku Kateřinu Kudějovou Karolína Galušková.

MČR ve vodním slalomu v Praze-Troji Muži

K1: 1. Prskavec 82,44 (0 tr. sekund), 2. Cvikl (oba USK Praha) -0,26, 3. Hilgert (Dukla Brandýs n/L) -1,60 (0).

C1: 1. Rohan (USK Praha) 91,15 (0), 2. Chaloupka (Olomouc) -1,25 (2), 3. Gebas (USK) -1,39 (0).

C2: 1. Karlovský, J. Jáně (Dukla) 103,00 (2), 2. Koplík, Vrzáň (USK) -2,89 (2), 3. V. Mrůzek, A. Kašpar (Dukla) -9,21 (2). Ženy

K1: 1. Galušková (Sušice) 98,57 (4), 2. Kudějová -1,80 (4), 3. Vojtová (obě USK) -3,47 (0).

C1: 1. Jančová (Dukla) 116,14 (2), 2. G. Satková (KK Brno) -1,93 (2), 3. Říhová (USK) -2,25 (2).

Mix

C2: 1. J. Jáně, Fišerová (Dukla) 113,69 (2), 2. Vojtová, Mašek -5,51 (2), 3. Foltysová, Vrzáň (všichni USK) -14,69 (4). 16:30 hlídky.

