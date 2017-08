Na šampionát v plážovém volejbalu se chystají oba nejlepší ženské páry

Oba páry minulý týden absolvovaly finálový turnaj Světového okruhu v Hamburku. Úspěšnější byly Sluková s Hermannovou, které skončily páté. Sluková věří, že vydrží zdravá i pro domácí šampionát. „Záda jsou na tom docela dobře. Hrály jsme v Hamburku, tam to šlo. Tak doufám, že to vydrží a budeme schopny dohrát ten turnaj do konce,“ řekla na dnešní tiskové konferenci.

Kolocová s Kvapilovou cestovaly do Hamburku přímo z úspěšného ME a vypadly v osmifinále. V závěru sezony už cítí únavu. „Poslední týdny byly opravdu nabité. Ten poslední turnaj bude určitě poslední i co se týče sil. Ale na konci sezony je unavený každý,“ řekla zkušenější Kolocová.

Pokud se potvrdí papírové předpoklady, měly by se tyto dvojice utkat ve finále. Od rozchodu Slukové s Kolocovou před dvěma lety jde o sledované souboje. Vždy v nich zatím měly navrch Sluková s Hermannovou, ale letos v Poreči už dospělo utkání do tie-breaku.

„Kromě jednoho zápasu, kdy se nám docela dařilo, tak byly lepší výkonnostně. Budeme doufat, že to jednoho dne vyjde, a když to nevyjde, tak se svět nezboří,“ komentovala negativní bilanci Kolocová.

Na domácím šampionátu se ale budou chtít prosadit také další páry, zejména Šárka Nakládalová s Martinou Bonnerovou a Karolína Řeháčková s Magdalenou Dostálovou. „Není vhodné ostatní české týmy podceňovat. Máme i šikovná mláďata, která půjdou do těch zápasů s námi s tím, že nemají co ztratit,“ řekla Sluková.

Jedničkami mužského turnaje budou Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří nedávno vyhráli turnaj středoevropské série MEVZA ve Slovinsku.

Beachvolejbalové mistrovství republiky se v Praze koná podruhé, před dvěma lety se hrálo u obchodního centra Černý Most. Na Gutovce vyrostou pro nedělní boje o medaile tribuny pro 700 sedících diváků, na které by se mělo vejít až 1000 lidí.