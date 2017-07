Ze Skokana žluvou. MacNabb dostal v Baltimore životní šanci

MacNabb podepsal kontrakt pro některou z nižších lig systému amerických soutěží, i to je však výjimečné. „Je to obrovská příležitost, které si nesmírně cením. Právě proto jsem na sobě tvrdě pracoval a budu i nadále, abych podával co nejlepší výkony,“ uvedl Max MacNabb v tiskové zprávě olomouckého klubu.

MacNabba přivedl do Olomouce Jakub Voják, který zimní přestávku pravidelně vyplňuje hraním v Austrálii. Právě tam se s levorukým americkým nadhazovačem poznal a nabídl mu možnost poznat baseball v Česku. Společně s další americkou posilou Dylanem Brammerem pak letos vytvořili silnou nadhazovačskou dvojici, která výrazně pomohla Skokanům ke 20 výhrám a pátému místu.

Jen výkony v české extralize by však MacNabbovi rozhodně k zájmu Orioles nestačily. „Není to tak, že by po jednom vydařeného utkání získal smlouvu. Baltimore ho sledoval delší dobu, což je jasné i z toho, že čtyřiadvacet let je na první podpis profesionální smlouvy už hraniční věk,“ vysvětluje hrající manažer Skokanů Michal Kohout.

Impulzem k nabídce smlouvy však přece jen jedno utkání bylo. Ve finále Pražského baseballového týdne vymazal MacNabb celou českou reprezentaci a nasměroval tým 3n2 International Stars poskládaný ze zahraničních hráčů k triumfálnímu vítězství 9:0. „Na utkání byl i skaut, který Maxe sledoval v dlouhodobém horizontu. To, že prošel Skokany, je jen takový pěkný bonus. Je to pro něj velký úspěch a moc mu to přejeme,“ říká Kohout.

MacNabb hrál kromě Austrálie také nejvyšší francouzskou ligu za Senart Templiers či univerzitu v San Diegu. Díky cestování po světě a hraní v různých ligách se teď dostal až do profesionální organizace Baltimore a může poznat, jak vypadá baseball na té nejvyšší úrovni.

Nyní má za sebou zdravotní testy a čeká, do které ze soutěží ho Orioles zařadí. „Co máme zprávy, tak to zatím vypadá, že bude hrát v Double-A, což je po Major League Baseball a Triple-A třetí nejvyšší profesionální soutěž v Americe. Už jen to, že o tom v případě Maxe uvažují hned po podpisu smlouvy, znamená, že ho mají přečteného a něco od něj očekávají. Je ale také možné, že nebude mít tolik času na adaptaci jako devatenáctiletí mladíci a dostane šanci na jednu dvě sezony ukázat, jestli na to má. Všichni mu ale přejeme, aby se mu to podařilo,“ říká Kohout navzdory tomu, že olomoucký tým odchodem výrazně oslabil.

Ztráta kvalitního nadhazovače navíc přišla v okamžiku, kdy začíná nadstavba o titul. MacNabb však věří, že i tak mohou jeho teď už bývalí spoluhráči uspět. „Skokani jsou mnohem lepší, než jak je mnozí hodnotí. Jádro týmu je složené z dlouholetých extraligových hráčů a jejich zkušenosti je dělají lepšími. Jsem přesvědčený, že Skokani mohou představovat reálnou hrozbu v nadstavbových zápasech,“ vyzdvihl s tím, že se po celou dobu cítil být naprostou součástí týmu a celého klubu, který podle jeho slov tvoří velmi dobrý kolektiv lidí.

Jeden z nejlepších sportovních zážitků pro něj bylo vítězství nad Arrows Ostrava ve chvíli, kdy ostravští baseballisté vévodili čelu tabulky. Své angažmá v české baseballové extralize si užíval. „Kvalita této soutěže je dobrá. Mnoho hráčů napříč ostatními týmy dělá hru mnohem zábavnější,“ uvedl.

V extralize strávil tři měsíce a může porovnávat, jak si baseball v Česku stojí. „Je jasné, že v USA, Austrálii, Japonsku a v dalších zemích, je zájem o tento sport mnohem větší. Česká republika je ale země, která se velmi rychle rozvíjí v mnoha směrech. To se týká i úrovně baseballových klubů, jejich zázemí i fanoušků. Přál bych si, aby se baseballu v Česku dařilo i nadále,“ uzavřel MacNabb.