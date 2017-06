Viňales, křestním jménem Maverick díky Top Gun. Teď létá i na dráze

Jeho otec Angel byl takový fanoušek filmu Top Gun, že syna pojmenoval po hlavní figuře ztvárněné Tomem Cruisem. Po Maverickovi.

A tak téměř každý text o španělském motocyklovém jezdci Mavericku Viňalesovi začíná zmínkou o netradičním jménu – vlastně přezdívce, protože Cruisova postava stíhacího pilota se ve scénáři oficiálně jmenovala Pete Mitchell.

„Lidi se pořád a pořád ptají, co na to jméno říkám. A já odpovídám to stejné: Je skvělé, je úžasné!“

Vlastně je tak trochu ve stylu latinského rčení „nomen omen“, že jméno svého nositele předurčuje, vystihuje. Tenhle Maverick sice nesedí za kniplem stíhačky, přesto je pilotem, který létá: po trati. Dokonce nejlépe ze všech – po první třetině sezony vede seriál MotoGP o 26 bodů a naplňuje, co před startem ročníku říkal Karel Abraham: „Je totální hvězda. A pokud to vydrží psychicky, pojede si pro titul.“

A ač je mu jen 22 let, tak zatím psychicky odolává. Ze šesti závodů tři vyhrál, naposledy byl o víkendu v Mugellu druhý. Soupeři za ním ztrácejí, takový Marc Márquez letos dvakrát nedojel. „Titul? O něm jsem snil už jako kluk, jenže pořád je vzdálený, strašně vzdálený.“

Je tu Rossi, zmíněný Márquez, Lorenzo... Šampioni MotoGP se zkušenostmi. To Viňales až do letoška zůstával ve stínu. Ano, je mistrem světa ze třídy Moto3, v MotoGP jezdí třetím rokem, avšak v prvních dvou sezonách se učil v druhořadém týmu Suzuki. Poznával velký svět, občas narážel. „Ty dva roky byly těžké. Ani ne tak kvůli mému jezdeckému stylu, ale motorka prostě nepatřila ke špičce. Zvlášť loni to bylo docela složité a musel jsem lidem dokázat hodně věcí, třeba že se nenechám rozhodit.“

Maverick Viňales (vlevo) na okruhu v Mugellu.

Postupně se zlepšoval, přišlo první pódium v MotoGP, pak i senzační vítězství v Británii. A Yamaha tušila, že po avizovaném odchodu Lorenza k Ducati bude Viňales ideální náhradou. A tím, kdo zvládne být v jedné garáži s velkým Valentinem Rossim. Mužem, kterého kdysi Viňales míval doma na plakátu.

Dokázal to hned v předsezonních testech. Vedl si suverénně, vítězil. Server Motorsportmagazine.com citoval jednoho z inženýrů Yamahy, který řekl: „Maverick je jako závan čerstvého vzduchu. Ukazuje nám nové obzory.“ A Karel Abraham v průběhu testů tvrdil: „Viňales je pro Yamahu zlatý kauf.“

I Rossi pochopil, že tenhle mladík bude těžkým sokem. Že se zjevil další Španěl, který mu stojí v cestě za 10. titulem mistra světa. Zatím mezi nimi není válka, tak jak to bylo v případě Lorenza. Důkaz? Nedávno dostal Viňales na tiskové konferenci „topgunovskou“ otázku, ke komu z filmu by připodobnil Rossiho.

K navigátoru a příteli Goosovi?

K mentoru a učiteli Viperovi?

Nebo úhlavnímu soku Icemanovi? „Doufám, že ke Goosovi,“ řekl. „Můžu se od něj hodně naučit a pak můžeme bojovat až do konce.“

je Viňalesův kurz na triumf v šampionátu. Druhý je Márquez (3,5:1). 20 závodů seriálu MS vyhrál (čtyři v prestižní MotoGP). Stál na startu 108 Velkých cen.

seriálu MS vyhrál (čtyři v prestižní MotoGP). Stál na startu 108 Velkých cen. 26 bodů má Viňales náskok v čele šampionátu MotoGP. Druhý je Ital Dovizioso.

Je to zvláštní. Když se Viňales ve třech letech poprvé posadil na motorku, Rossi už byl mistrem světa. Když se v sedmi letech ocitl v seriálu španělských minibiků na stupních vítězů s Markem Márquezem – ano, jsou soupeři od dětství – měl Rossi tituly čtyři.

Jenže i Viňales, jehož bratranec Isaac rovněž závodí v mistrovství světa (ve třídě Moto2), měl bezesporu talent. Vyhrával španělská mistrovství, prvního triumfu v mistrovství světa se dočkal už ve čtvrtém závodu. V 16 letech a 123 dnech se stal třetím nejmladším vítězem v historii. Přitom v té době bral závodění jen jako hru, zábavu.

„Ale po tom vítězství už to začala být víc práce. Měl jsem možnost dál vyhrávat, jenže k tomu bylo potřeba trénovat, brát to víc vážně.“

Zároveň přišel tlak, občas kritika. Roky ho deptaly štiplavé komentáře i přísné soudy, které o sobě četl na internetu i v novinách. „Jsem hodně citlivý člověk. Je to zvláštní, protože na trati jsem silný, neústupný, ale doma jsem úplně jiný.“

Teď v Mugellu dostal pro změnu otázku od reportéra britského Telegraphu, jak by nejraději strávil zcela volných 24 hodin. Viňales vypálil: „Jedl bych. Ne, futroval bych se. Dorty, pizzou, vším! Držet dietu je ta nejtěžší součást mé práce. Takže bych si poručil kus steaku s hranolky. A pak dezert – třeba dortík s nutellou nebo tiramisu.“ Kdo ví – třeba si v listopadu, až ho ve Valencii korunují mistrem světa, tu celodenní „žranici“ skutečně dopřeje.

Mimochodem, jsou to dva roky, co se Viňales díky svému jménu proletěl na základně v Zaragoze ve vojenské stíhačce F 18. „Byl to splněný dětský sen. Po titulu z Moto3 i nejúžasnější zážitek v životě.“

Je to pár dní, co Tom Cruise prozradil, že chystá pokračování slavného bijáku, který ponese název Top Gun: Maverick.

Nenašla by se tam role i pro motocyklového šampiona?