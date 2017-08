Už tolik neblázním. Hlava stárne, říkal Maslák po průniku do semifinále

Papírové předpoklady byly proti němu. Dosavadní sezonní maximum 45,42 z květnového Eugene jej v tabulkách nestavělo do role kandidáta postupu. Od 15. června, tedy takřka dva měsíce, žádnou čtvrtku neběžel.

Až dnes, v rozbězích mistrovství světa.

„Byl jsem před startem trochu nervóznější,“ přiznal. „Nevěděl jsem, jestli na to mám, nebo ne...“ Chvíli se odmlčel, potom se usmál a přidal: „A mám na to.“

V úvodním ze šesti rozběhů čtvrtkařů bojoval o jedno ze tří přímých postupových míst doslova až do posledního centimetru.

„Rozběhl jsem to, jak jsem chtěl. Pak mě předběhli Kerley a Gordon, tak jsem možná o něco dřív dřív zatáhl. Třeba jsem mohl ještě chvilku počkat a měl bych potom víc sil do finiše, ale třeba taky ne.“

Cílem proběhl čtvrtý, o jedinou setinu za přímo postupujícím Belgičanem Kévinem Borléem. „Viděl jsem ho vedle sebe a cítil jsem, že na něj mám. Ale bohužel to nevyšlo,“ vykládal Maslák.

Zase tak moc však svého umístění litovat nemusel. Jeho čas 45,10 byl výrazným zlepšením dosavadního letošního maxima, proto byl přesvědčen, že se vejde mezi šest dalších postupujících časem.

„Tohle je kvalitní čas, měl by stačit,“ tvrdil hned.

A stačil. Maslák byl dokonce nejrychlejším běžcem na čtvrtých místech, což jej posunulo mezi 24 semifinalistů, stejně jako loni na hrách v Riu. V absolutním pořadí časů z rozběhů mu patří dvanácté místo.

„Nepůjdu do semifinále s úplně výhodnou dráhou, asi dostanu dvojku nebo trojku. Ale díky tomu, že je tady drah devět, dá se s tím něco dělat,“ dumal.

Jeho osobní a národní rekord z roku 2014 má hodnotu 44,79.

„Chtěl bych stlačit čas pod 45 a doufám, že se mi to tady povede. Potvrdil jsem si dnes, že jsem hlavně závodník, že se na závodech víc hecnu. Běželo se mi dobře.“

Mezi postupujícími je devět Evropanů, přičemž Maslákovi z nich patřilo časem druhé místo za Borléem. „Sice jsme na světě, ale určitě to tady vnímám i jako souboj mezi Evropany, mezi bílými i černými,“ podotkl.

Kdysi by si možná naordinoval do semifinále taktiku všechno nebo nic.

„Jenže já nevím, jestli na to ještě úplně mám hlavu, abych do toho šel tak bláznivě jako dřív. Stáří, no. Už nejsem tak dravý jako kdysi,“ vykládal.

„Spíš asi půjdu semifinále takticky,“ řekl a vzpomínal na svoji hvězdnou Moskvu 2013. „V semifinále jsem to tam napálil a postoupil. Ve finále jsem to naopak nenapálil, běžel jsem rozvážněji a byl jsem pátý na světě. Takže obojí může vést k úspěchu. Přesto, běžet ze začátku pomaleji je asi lepší.“

Opět budou papírové předpoklady proti němu.

Ale jak nejen jemu připomínal atletický manažer Alfonz Juck: „V semifinále čtvrtky na mistrovství světa je všechno možné.“