Formule 1 se řítily po Masarykově okruhu. Rekord ale odolal

Rok starý traťový rekord 1:39,093 minuty, který můžou jezdci překonat pouze v závodě, ale odolal. Nejblíže se k času přiblížil Ingo Gerstl na monopostu Toro Rosso STR1, jenž v kvalifikaci zvládl nejrychlejší kolo dokonce za 1:36,932.

V atraktivní sérii BOSS GP ale rekordní čas kvůli horkému počasí i nehodě v prvním závodě nepadl. „Bohužel v Brně nestartoval Klaas Zwart, určitě by to s ním byla velká bitva. Jsem ale šťastný za vítězství. Udělali jsme velký krok v boji o letošní titul,“ konstatoval Gerstl, jemuž se nakonec povedlo zapsat do historie Masarykova okruhu.

Při svém kvalifikačním kole prolomil jako první jezdec v závodním programu dvousetkilometrovou hranici. Necelých pět a půl kilometru obkroužil průměrnou rychlostí 200,664 kilometru v hodině – jen pro srovnání, držitel absolutního motocyklového rekordu Marc Márquez v MotoGP dosáhl ve svém nejlepším kole rychlosti 169,7 km/h.

Sezonu na Masarykově okruhu zakončí 15. října první čtyřiadvacetihodinový profesionální závod v českých dějinách. „Momentálně je ve startovní listině víc jak padesát aut, většinou atraktivních gétéček nebo speciálů,“ uvedla manažerka závodu Jana Božková.