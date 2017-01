Dala bych nohu i do mikrovlnky. Tak se léčí Sáblíková

dnes 9:55

Heerenveen (Od našeho zpravodaje) - O jubilejní, desátou medaili z mistrovství Evropy ve víceboji usiluje Martina Sáblíková v Heerenveenu od pátečního večera. Ještě dalších třináct měsíců potom chce vyrážet do bojů na rychlobruslařských oválech celého světa. Až do zimních her v Pchjongčchangu.