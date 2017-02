Šampionka Sáblíková: Jsem v euforii, největší oslavou je zlato na krku

„V tu chvíli jsem věděla, že to dopadne,“ telefonovala nadšeně z korejského Kangnungu.

Před světovým šampionátem jste řekla, že dvě medaile by byly super. Teď je máte, jednu navíc zlatou.

Musím se přiznat, že jsem v euforii. Mám dvě placky, navíc jsem na trojce zajela výborný čas, ve který jsem ani nedoufala. Sice z toho bylo stříbro, ale Ireen Wüstová byla prostě o kousek lepší a stejně jsem byla strašně spokojená. A dnes to zlato... Ještě mi to všechno pořádně nedochází.

Nejúspěšnější rychlobruslařka v dějinách mistrovství světa na jednotlivých tratích. Jak vám to zní?

Pro někoho ze země, jakou jsme my, kde nemáme pořádnou rychlobruslařskou dráhu, je to naprosto neuvěřitelné.

Podeváté jste na mistrovství světa ovládla pětku. Jak dlouho v tom plánujete pokračovat?

To nikdo neví. (směje se) Může se přihodit taková spousta věcí. Ať se dál stane cokoliv, jsem hrozně ráda za to, co jsem dodnes mohla prožít a jak dlouho jsem mohla závodit na takové úrovni.

Pojďme k závodu. Co jste si pomyslela, když jste zjistila čas německé veteránky Claudie Pechsteinové?

Když jsem to viděla, tak jsem věděla, že musím jet na sto, ale na sto deset procent. Když mi Petr (trenér Novák) hlásil po třetím kole, že jedu za 33,1, bylo mi jasné, že musím zrychlit. To se naštěstí povedlo. Když mi před posledními dvěma koly Petr říkal, že mám náskok 2,5 sekundy, už jsem věděla, že dopadne.

Před poslední zatáčkou třetího kola se zdálo, že vám nevyšel krok. Čas 33,1 sekundy diváky u televizí polekal.

Je pravda, že mi tam nevyšel krok. Navíc jsem se snažila nepřepálit tempo. Ale když jsem věděla, že jedu pomalu, hodně jsem přidala. Chtěla jsem si vyjet co největší náskok do posledních dvou kol, které se Pechsteinové povedly zajet fantasticky.

Byla jste překvapená z výsledků Nizozemek, především pak ze slabého výkonu favorizované Carien Kleibeukerové?

Když jsem přicházela na dráhu, tak jsem viděla její poslední tři čtyři kola. Překvapilo mě, že jezdila za 33,9 (sekundy), ale zároveň jsem nevěděla, jak má závod rozjetý. Je pravda, že se jí závod tolik nepovedl, mohla na to mít vliv aklimatizace. Nevím, kdy sem přijela. Ale dnes bylo mnohem více překvapivých časů, třeba Ruska Jurakovová, nakonec čtvrtá, si vylepšila osobní rekord snad o pět sekund. A taky skvěle jela Kanaďanka Blondinová.

Martina Sáblíková (vpředu) a Bente Krausová na pětikilometrové trati na mistrovství světa v korejském Kangnungu

Naplnila se vaše slova o tom, že se každý připravuje na mistrovství světa přece jen důsledněji než na Světový pohár a že konkurence vzroste. Najednou vyletěla Ruska Anna Jurakovová i další závodnice.

Ve Světovém poháru občas někdo vynechá závod nebo nepřijede ve stoprocentní formě, ale mistrovství světa je mistrovství světa a každý se připravuje co nejlépe. Přesně takhle to bude vypadat během olympiády, konkurence bude silná a zase uvidíme překvapivé výsledky.

S jakými ambicemi se postavíte na start patnáctistovky?

Půjdu do toho uvolněná, dám do toho všechno. Pětka v nohách ale bude hodně znát. Bylo by fajn zajet další dobré umístění, ale tohle je mistrovství světa a spousta holek se chystá jen na jednu, případně na dvě tratě. Jsou tu specialistky. Myslím si, že Američanka Bersgmaová bude patřit k favoritkám, kilák zvládla s přehledem. Jak jsem říkala, půjdu do toho naplno, ale hlavně si chci ještě osahat olympijskou dráhu.

Zdá se, že je hodně rychlá. Led je kvalitní?

Led je tu výborný, dělají ho ledaři z kanadského Calgary, kde je asi druhá nejrychlejší dráha na světě. Navíc jsou pod stropem haly fukary, kterými tady proudí vzduch. Někteří zmiňovali, že by mohly mít vliv na naše časy. Ale nejsem si tím jistá. Každopádně jde o rychlou dráhu, při olympiádě bude jedna z nejrychlejších.

Vzhledem k nedělnímu startu na oslavy a regeneraci zřejmě není příliš prostoru.

To rozhodně ne, no. Ale teď jdu na masáž a moc se na ni těším. Přiznám se, že žádnou velkou oslavu nepotřebuju. Největší oslavu, nebo spíš odměnu, jakou jsem mohla dostat, jsem si převzala před třemi hodinami na stadionu. Je to zlatá medaile na mém krku.