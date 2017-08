Moje vášeň? Messi a River Plate, svěřuje se argentinský volejbalista

Není těžké uhádnout, proč je nejpopulárnější sport na světě vášní i čerstvé posily brněnských volejbalistů. Weber pochází z Argentiny, země, v níž je fotbal téměř náboženstvím. A země, která dala světu Diega Maradonu nebo Lionela Messiho, což je volejbalistův milovaný hráč.

„A taky fandím River Plate,“ hrdě ukazuje gumový náramek v červenobílých barvách argentinského velkoklubu. „Pokaždé, když jsem doma, chodím na zápasy,“ hlásí rodák z Buenos Aires.

Poslední dva roky se výsledky River Plate dozvídá spíš přes internet. V roce 2015 mládežnický argentinský reprezentant zamířil do rakouského klubu Aich-Dob. Pro Jihoameričana trochu nezvyklá destinace, příjmení Weber však mnohé naznačuje.

„Můj děda je Rakušan. A když můj agent začal hledat angažmá v Evropě, zkoušel to v Rakousku,“ přibližuje 23leté libero. „Naučil jsem se ‚danke‘ nebo ‚guten tag‘,“ zavzpomíná. „V týmu se jinak mluvilo anglicky, protože tam kromě Rakušanů bylo i několik Slovinců nebo Slováků,“ líčí angličtinou s výrazným jižanským akcentem.

Tu bude používat i v Brně, byť například trenér Ondřej Marek ji neovládá zcela dokonale. „Ale vždy pochopím, co má na mysli a co po mně chce. A i já vím, co mám dělat lépe. A když ne, někdo mi to přeloží,“ dodává volejbalista, jenž se jako kluk zkoušel prosadit jako futsalista. Nakonec ale i díky otci - volejbalovému trenérovi - zvítězil jiný halový sport.