Začátek nebyl špatný, ale... Mohli jsme do toho dát víc, mrzí Kříže

Velká zkušenost, shodují se basketbalisté po debaklu se Španěly

„To byla velká zkušenost. Hlavně bránit Paua Gasola. Bylo super si proti nim zahrát,“ řekl Peterka. „Pro nás mladé to byla obrovská zkušenost. Mohli jsme si zahrát proti týmu s osmi hráči se zkušenostmi z NBA. Neměli jsme co ztratit, snažili jsme se předvést maximum, ale výsledek není takový, jaký bychom si představovali,“ doplnil Kříž.

Ten se favorita nebál a hned v úvodu mu dal sedm bodů po trojce a dvou nájezdech. „Věděl jsem, že v dolním postavení bratry Gasoly nepřehraju, protože mají o dvacet čísel a dvacet kilo víc. Tak jsem se snažil využít svou silnou stránku, a to rychlost,“ popisoval pivot z Nymburku.

Ačkoli nikdo nečekal, že budou moci Španělsku konkurovat, Peterku mrzelo, že favorita více netrápili. „Zápas jsme nezačali špatně, prvních pět šest minut to bylo minimálně vyrovnané, pak nám odskočili na deset bodů a už byli lepší. V některých situacích jsme do toho ale mohli dát víc, někde vybojovat balon. Druhý poločas jsme hráli daleko lépe, i když to možná Španělé trochu vypustili. Mohli jsme to dostat ještě o pár bodů dolů,“ řekl Křížův parťák z Nymburku.

Češi nakonec prohráli o 37 bodů, tedy o dva méně než Černá Hora, kterou Španělé přehráli 99:60. „Tak nad tím jsem takhle nepřemýšlel. Ale alespoň že tak,“ usmál se Kříž.

„To je sice hezký, ale k ničemu to není. Prohráli jsme, je to jeden zápas, musíme na něj zapomenout a jít dál na další zápasy,“ dodal Peterka.

Klíčové teď bude zvládnout pondělní zápas s Maďarskem, výhra bude znamenat postup do play-off. „Víme, že ty nejdůležitější zápasy teprve přijdou. Hlavně ten, co nás čeká s Maďarskem, takže se na to musíme připravit a zvládnout to,“ ví Peterka.

Basketbalisty nyní čeká volná neděle, kterou využijí k regeneraci a přípravě na soupeře. „Určitě se hodí. Tomáš Satoranský si potřebuje odfrknout, ale to my všichni. Nabrat síly, abychom do zápasu s Maďarskem mohli dát všechno. To je ten zápas, který je důležitý pro postup,“ dodal Kříž.