Radím, i když chybuju, říká hrající asistent brněnských volejbalistů

„Ale úplně mi to zatím nejde, pořád mám blíž k hraní,“ přiznává 32letý blokař, jehož Volejbal Brno čeká od zítřka v Kounicově ulici závěrečný turnaj Českého poháru.

Klapal není jediným pobočníkem hlavního kouče Ondřeje Marka, rady bažantům v týmu rozdávají také další veteráni Michal Hrazdira se Zdeňkem Haníkem. „Vymyslelo se to, aby Ondra nebyl na všechno sám, snažíme se to nějak dávat dohromady. Mně to může přiblížit k tomu, abych mohl v budoucnu pomáhat jako stoprocentní asistent,“ nastiňuje Klapal.

Finále Českého poháru volejbalistů v Brně Čtvrtfinále sobota

(1) Karlovarsko – Benátky 10.00

(2) Liberec – Ostrava 13.00

(3) Brno – Odolena Voda 16.00

(4) Kladno – Č. Budějovice 19.00 Semifinále neděle

Vítěz 3 – Vítěz4 16.00

Vítěz 1 – Vítěz2 19.00

Finále pondělí

Finále 20.30

Ten občas vymyslí trénink věnující se blokům, jindy obejde spoluhráče s postřehy. „Když něco vidím, snažím se jim to říct. Ale pořád ještě trénuju i sebe, takže na koukání nemám tolik času,“ přibližuje.

Tato dvojrole může přinést ošemetné situace. Přijmou spoluhráči pokyny od někoho, kdo sám na hřišti chybuje? „To je spíš otázka na ně. Já se jim snažím pomoct, i když vím, že nejsem nejlepší blokař na světě a sám dělám spoustu chyb. Pokud vidím nějaký technický problém, tak jim to řeknu, i když vím, že mi to taky třeba nejde,“ ví Klapal, jenž čerpá především z herní praxe. „Mám udělanou trenérskou dvojku, ale žádnou literaturu zatím nečtu. Vycházím z toho, co jsem zažil.“

Jeho nejpozoruhodnějším učněm je Renzo Mendoza – kolumbijský obr s mimořádnými dovednostmi, ale volejbalově stále surový materiál. „Se svými parametry má veliký potenciál, ale je toho ještě docela dost, co ho naučit. Největší problém u něj byl, že když přijel, neuměl kromě španělštiny žádný jazyk. Teď už se snaží mluvit anglicky a domluva i jeho hra se pomaličku lepší,“ přibližuje Klapal, který se o víkendu bude se spoluhráči snažit prorazit v Českém poháru.

Brňané do turnaje pro osm nejlepších, v němž loni vydolovali stejně jako v extralize stříbro, vstoupí zítra v 16.00 proti Odoleně Vodě. „Hrajeme doma, takže není nereálné se dostat daleko,“ hlásí hrající asistent trenéra, jehož tým v extralize drží pátou pozici.