Skromné já vs. pan kanoista. Fuksu čeká bitva titánů, zlomí Brendela?

Sedmnáct milisekund.

Přibližně tak dlouho trvá jedno mrknutí lidského oka. A přesně takový byl rozestup vítězného Brendela od stříbrného Fuksy na MS 2015 v Miláně.

Srdce Lombardie letos vystřídaly v pořadatelství vrcholu kanoistické sezony Račice. Malá víska, kde se budou dít velké věci.

Vrátí Fuksa Brendelovi dva roky starou porážku? Nebo obhájí druhé místo, které obsadil také letos v červenci na mistrovství Evropy?

Dosáhne vůbec na cenný kov? Vylepší pátou příčku z olympijských her?

„Doufám, že jsem na takové úrovni, že bych měl přemýšlet jen o medaili. Mám na to,“ říká odhodlaně český reprezentant. O zlatu ale mluví se značnou pokorou. „Mé skromné já mi nedovolí říct, že ho chci.“



Dva letošní Brendelovy skalpy

Ví, kdo proti němu stojí. Brendel, na singlovém kilometru dvojnásobný olympijský šampion a dvojnásobný mistr světa.

„Je to pan kanoista, je neuvěřitelné, co všechno dokázal,“ sklání se Fuksa před o pět let starším soupeřem.

Jemu je čtyřiadvacet let a se svým typickým elánem snáší roli nejvýraznější mediální tváře domácího šampionátu. Nenechává se ničím svázat, naopak čile prodává račický podnik na sociálních sítích.

Před sobotním finále je natěšený,.zdravě nervózní. Mocně ho povzbudilo, že se mu letos na „kiláku“ podařilo Brendela dvakrát porazit při Světovém poháru. „To bylo pro mě super.“

Pak ovšem Němec ukázal svou sílu na ME v bulharském Plovdivu. „Není to pro mě strašák. Někdy zkrátka nepředjedete všechny,“ říká Fuksa s nadhledem. „Ale samozřejmě bych mu to tady rád vrátil.“

Finta, na kterou nedošlo

Na Brendela dokonce zkoušel vymyslet fintu - nepostoupit ze čtvrteční rozjížďky přímo do finále. Přetrpěním semifinále by si zajistil jinou dráhu než tu vedle fenoména jezdícího pod Bundesflagge und Handelsflagge.

Nechtěl, aby si ho Brendel mohl snadno hlídat.

Od plánu ale nakonec ustoupil, diváci na tribuně i děda ho vyhecovali k finiši. „Jsem rád, že nemusím jet kilometr navíc,“ přiznává.

Taktická lest by ho možná stála zbytečně mnoho sil. Navrch mocným finišem uštědřil ránu do sebevědomí dalšího vážného konkurenta: Brazilce Isaquiase Queiroze dos Santose.

Od jakýchkoliv strategických her nymburský rodák upouští. „Prostě pojedu na plné pecky.“

Dobře ví, jak proběhne jeho předzávodní příprava. Nenechá si ji ničím narušit, vše musí jít automaticky. „Mám svou rutinu: vstanu z postele, dojdu si na snídani, rozjedu se, masér mě namaže osmi různými mastičkami. Vše jde automaticky, nesmím tam dát nic nového. Nemám pak čas nad závodem přemýšlet.“

Pak si klekne do lodi, uzavře se do sebe. “Jsem klidný, nepotřebuji výbušná gesta, abych se nabudil." A poté vyrazí vpřed.

Porazí v souboji titánů Brendela?„Bude nabitý jako blázen a já snad taky. Doufám, že to vyjde,“ přeje si.