Rekordní české žně? Kluci jsou borci, zlata třešničkou, hodnotí Hottmar

Na tiskové konferenci před startem MS byl skromný. Raději se držel zpátky, dobře si uvědomoval sílu konkurence.

A tak, než aby nabubřele vykřikoval o zisku pěti, šesti medailí, raději Hottmar řekl: „Když budou tři a jednou uslyším hymnu, bude to výborné.“

Jeho svěřenci nakonec jeho přání splnili hned dvakrát. Na nejvyšší stupínek si před zaplněnou tribunou stoupli jak kajakář Josef Dostál, tak kanoista Martin Fuksa. K tomu rekordní sbírka české reprezentace čítá ještě jedno stříbro a tři bronzy.

Dohromady šest cenných kovů!

Hottmar tedy pochopitelně hodnotil šampionát jako velice zdařilý.

Nedržel jste se s medailovým ambicemi přece jen příliš zkrátka?

Konkurence je opravdu obrovská, takže hlavně v olympijských disciplínách kajakářů kdy na medaili má klidně pět, sedm i devět posádek, jsou medaile opravdu úžasné. Kdyby mi ještě předevčírem (v pátek) někdo řekl, že získáme čtyři medaile v olympijských disciplínách, tak bych mu nevěřil. Ale kluci to zvládli, jsou to fakt borci.

Josef Dostál a Martin Fuksa vám splnili sen o české hymně. Tlak domácího prostředí zvládli, že?

Je úplně super, že před domácími fanoušky potvrdili to, že byli oba dva velkými favority těch pětistovkových závodů. To si myslím,že je úplně třešnička na dortu. A jsem strašně vděčný oběma borcům, jak to zvládli.

MS očima Doktora dvojnásobného olympijského vítěze „Těžko se dá hodnotit jinak, než že to byl špičkový výkon na všechny strany. Je úplně neuvěřitelné, že se odtud povedlo vylovit tolik medailí. Ale ti kluci na to měli, byli připravení.“

Těžili jste z výhody domácího zázemí? Bydleli jste přímo v areálu Labe Areny.

Jak už všichni říkali, byla opravdu velká výhoda, že kluci vylezli z pokoje a hned byli u lodí. Mohli se kdykoliv vrátit, když něco zapomněli. Měli tady veškerý servis všech fyzioterapeutů a všech trenérů, kohokoliv potřebovali. Byla to pro nás obrovská výhoda. O fanoušcích ani nemluvě, byli tady úplně super.

Jak hodnotily račické MS ostatní reprezentace?Slyšel jste poznámky k organizaci šampionátu?

Nějaké mouchy byly na začátku, ale pořadatelé všechno vylepšovali, a myslím si, že si nikdo nemohl stěžovat. Ve srovnání s ostatními šampionáty tady všechno klapalo perfektně.

Myslíte si, že vydařené vystoupení národního týmu pomůže ke zviditelnění rychlostní kanoistiky?

Doufám v to. Myslím si, že by náš sport mohl být víc vidět v médiích a obecně by mohl být víc populární. Borci typu Pepy (Dostála) a Martina (Fuksy) můžou přitáhnout spoustu diváků a třeba i nových a mladých závodníků, kteří by je v budoucnu mohli nahradit.