Ztracená generace. Synové a dcery českých tenistů reprezentují USA

POHLED: Vyhnaní šampioni a novodobí zrádci Cyril Suk s dcerou Natálií. Dějiny českého tenisu jsou protkané příběhy ztracených šampionů a trofejí. Děkujme soudruhům z KSČ, že vyštvali Jaroslava Drobného, Martinu Navrátilovou a Ivana Lendla. Před šikanou režimu prchla i Melanie Molitorová s dcerou Martinou Hingisovou. Kdyby rozpínaví Rusové nepřinutili malý stát k utopickému společenskému experimentu, seznam československých a českých grandslamových triumfů by byl oněkolik desítek zápisů bohatší. Hvězdy „buržoazního sportu“ nezapadaly do rovnostářského řádu, v němž zuřiví bolševici nechali málokoho vyčnívat. Dráždily vrchnost cestováním po dalekých končinách, vydělanými dolary i mezinárodní slávou. Aby si uchovaly šanci dosáhnout ve své branži na vrchol, jednoduše nemohly zůstat. Návrat z výpravy do historické slepé uličky národu trvá a tenis tu ještě v úvodu 21. století na čtyřicetiletou mizerii doplácí. I po sametové revoluci se řada dam a pánů, kteří s raketami dobyli svět, usadila v cizině. Mandlíková, Korda, Damm, Suk i kouč Kodat vychovávají děti na Floridě.

Pravda, za rozdíl mezi tamním vlídným a zdejším podnebím obnášejícím nepříznivé zimy komunisté nemohou. Ale hospodářské poměry jsou jejich péčí o veřejné blaho poznamenané dodnes. I proto se český svaz nedokáže tomu americkému v podpoře mládeže ani přiblížit. Když se navíc Hana Mandlíková asi před deseti lety zkoušela se svými dvojčaty vrátit do vlasti, po šesti měsících snahu vzdala. Už si nezvykla na odlišné, leckdy protivné a podrážděné, minulostí poznamenané chování krajanů. Těžko vinit ji, Kordu a ostatní, že pro rozvoj svých potomků svobodně hledají nejvhodnější prostředí. Bylo by bolševicky nízké označovat je za zrádce. Nemá cenu trýznit se představami, že některé z jejich dětí jednou vyhraje Wimbledon pro USA. I tak mohou udělat Česku, kam rádi jezdí na prázdniny, výtečnou reklamu. A ať si jen nestýskáme a nespíláme Gottwaldovi a jeho následovníkům, uvědomme si, že i český tenis vydělává na migraci z východu. Kateřina Siniaková, jejíž otec pochází z Moskvy, válí za Česko na WTA Tour i ve Fed Cupu a její bratr Daniel už též hraje za výběr do 14 let.