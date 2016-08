Červený obhájil, pro titul si letos dojel až do Finska

Jediným rozdílem je, že v loňském roce slavil titul na domácí trati v Hořicích, tentokrát se k jeho potvrzení musel vydat až do Finska, kde se jelo v rámci seriálu úplně poprvé. Tam o svém titulu definitivně rozhodl, když oba závody na nové trati v Imatře vyhrál a navíc jeho největší konkurent Nizozemec den Besten první závod nedokončil. Díky tomu má Červený nedostižný náskok padesáti bodů.

„Ve Finsku je krásná trať, na čemž jsme se shodli s několika jezdci. Mně se tam dařilo a doufám, že se tam budu moci vracet i v příštích letech, i když je to velice těžká trať,“ řekl k nové trati závodník ze Stračova nedaleko Hořic.

Dokázal jste vybojovat titul v seriálu IRRC podruhé, jaké ve vás převažují pocity?

Samozřejmě jsem nesmírně rád, že to znovu vyšlo, mám z toho obrovskou radost a těší mě, že jsem si titul dokázal zajistit už s předstihem. Díky tomu to v posledních dvou závodech, které se jedou v Německu, už bude bez nervů.

Byla obhajoba titulu v seriálu IRRC těžší než celá loňská sezona, kdy jste seriál ovládl poprvé?

Svým způsobem to bylo stejně náročné jako loni, akorát v trošku jiném podání. V některých fázích sezony to bylo dokonce i lehčí, protože díky zkušenostem z loňska věděl člověk, do čeho jde, naopak v jiných momentech to bylo o dost ošemetnější. Myslím, že to bylo jako na houpačce.

Jak závody ve finské Imatře probíhaly? Vyskytly se nějaké potíže, nebo šlo vše podle plánu?

Počasí během prvních dnů nebylo příznivé, ráno vždycky pršelo, ale pak to odpoledne zase oschlo a jezdilo se na suché trati. Naštěstí na závody vyšlo podle předpovědi výborné počasí, takže se všechny závody odjely na suchu.

Váš největší soupeř den Besten v prvním závodě ve Finsku upadl, a tak jste si díky dvěma výhrám už zajistil titul.

Přesně tak, den Besten v prvním závodě upadl a díky výhře jsem před druhým závodem měl pětačtyřicetibodový náskok. V druhém závodě se mě držel, ale dokázal jsem dojet před ním.

Nechal jste se slyšet, že byste od příští sezony chtěl zkusit nejsilnější kubaturu superbiků...

Ano, chtěl bych to posunout někam dále, povedly se nám oba letošní starty, jak v Těrlicku, tak i v Hořicích, takže tam nějaké předpoklady jsou. Strašně se těším na novou výzvu a jsem zvědavý, jak v konkurenci obstojím. Dále bych chtěl zkusit pár závodů v irském šampionátu. Všechno to ale záleží na financích a jak se bude sezona vyvíjet.

Zúčastníte se ještě nějakého závodu před závěrečným dílem IRRC ve Frohburgu?

Ještě se naposledy ukážeme v Česku, 17. a 18. září pojedeme v Dymokurech.