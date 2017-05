Vondroušová: Chytaly mě křeče do lýtka, na žádné velké běhání to nebylo

Vondroušovovou čeká ve druhém kole Slovenka Jana Čepelová, nebo Chorvatka Ana Konjuhová. „Bude to těžké,“ ví česká kometa.

Na WTA Prague Open prošla přes první kolo už loni. „Obhájila jsem si to, co jsem tu uhrála loni. Teď už mohu jen připisovat. “

Otočila jste zápas s Witthoeftovou. Jak se rodilo vítězství?

Začátek byl velmi dobrý, protože se mi dařilo, na co jsem sáhla. Ona navíc hodně kazila, o dost víc než v dalším průběhu zápasu. Za stavu 4:4 jsem začala hrát více pasivně, což podle mě rozhodlo první set. Pak jsem se trošku uvolnila a hrála jsem už dobře.

Co jste změnila pro druhý a třetí set?

Já jsem se pak více uvolnila, začala jsem do toho více chodit. Pak když jsem měla tu křeč, tak jsem si říkala, že na dlouhé výměny a tříhodinové běhání po kurtu to nebude. Víc jsem se uvolnila a rozhodlo to, že jsem více ukončovala výměny.

Byla jste nervózní z domácího prostředí?

Ze začátku jsem nervózní nebyla prakticky vůbec, ale pak zpětně to na mě dopadávalo. Celkově to ale nebylo tak strašné, jak jsem si myslela.

Vnímala jste podporu diváků? Je tu vyprodáno.

Dnes je tu plno lidí, diváci mě hnali dopředu, to mi hodně pomáhalo. Jsem ráda, že tady jsou.

Zaplněné tribuny už vás asi nesvazují jako dříve.

Jak jsem teď hrála větší turnaje a také Fed Cup, tak už jsem z toho nebyla tak vykulená. Ale loni jsem z toho byla hodně nervózní. Teď už jsem si zvykla.

Jak jste na tom s fyzičkou?

V pátek jsem začala hrát, nohy po tom všem trošku cítím. Ale snažila jsem se to nevnímat. Za stavu 6:5 ve druhém setu jsem měla křeče v lýtku, asi jsem si tam něco skřípla. Bála jsem se, že to v průběhu zápasu neodezní, ale naštěstí pak už mě to nebolelo.

Říkala jste si, že si Mohla jste si vyberete čas na ošetření?

Na křeče si to vybrat nemohu, ale trenér říkal, ať řeknu, že mám ten sval natažený. Asi trochu byl, měla jsem tam asi něco skřípnutého. Kdyby to trvalo tři, čtyři gamy, tak bych si asi čas na ošetření vzala, ale naštěstí to přestalo a nebylo to potřeba.

Kdo z příbuzných a známých se na vás přišel podívat?

Táta s dědou, ségra, nevlastní táta, přítel a trenéři. Mamka zůstala doma, protože je nervózní a kouká v televizi. Nervózní je i tak, ale přeci jen je více v klidu, když sedí doma.

Mamka tedy nedorazí ani v průběhu turnaje?

Loni tu byla na druhé kolo, možná zase přijede.

Jak probíhaly vaše dny po příletu z Fed Cupu?

V úterý jsem přijela domu a ve středu jsem zase jela jsem. Ve čtvrtek pak byla tisková konference na Štvanici. Odpočívala jsem, nic jsem nedělala, ale byly to jen dva volné dny. Byla jsem hlavně s rodinou.

Pokud byste postupovala pavoukem, ve čtvrtfinále by vás čekala Dánka Caroline Wozniacká.

Všechny zápasy jsou pro mě motivace. Každý zápas je hrozně těžký, těžko říct, jestli budu hrát čtvrtfinále.Určitě bych si s ní ráda zahrála, ale ve druhém kole to prostě také nemusí vyjít.

Stihla jste se s Wozniackou už tady v Praze potkat?

Viděla jsem ji akorát v neděli, kdy vedle mě trénovala. Dnes jsem ji potkala jen na chvilku v šatně. Mně je docela sympatická, navíc se mi líbí, jak hraje. Určitě bych proti ní chtěla hrát. .