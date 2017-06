Čtyřgólový náskok je v házené nic, uvědomují si Jeřábková před odvetou

Jaký je to výsledek?

Dostat doma pětadvacet gólů, když chceme postoupit na mistrovství světa, není optimální. Nastřílených 29 branek sice nevypadá až tak málo, ale při tolika šancích, co jsme měly, to málo je. Musíme se v odvetě soustředit na koncovku a hlavně se zamyslet samy nad sebou. Chtěly jsme udělat lepší výsledek, v Turecku každá z nás musí ze sebe vydat o něco víc.

Co znamená náskok čtyř branek?

Čtyři branky v házené jsou nic. Máme teď druhý poločas u soupeřek a musíme v něm makat na dvě stě procent. Samozřejmě, celý zápas byla remíza nebo se to tahalo o gól, takže výhra o čtyři se dá snést. Ale čekaly jsme jiný vývoj zápasu, že budeme daleko důraznější v obraně a že v útoku budeme v soubojích jedna na brankářku lepší.

Co vám scházelo v obraně?

Měly jsme slabý důraz, musíme víc nahušťovat střed. Pak by se dalo hrát. A hlavně předvést jiné nasazení. Nejsme spokojené, nepředvedly jsme maximum, čeho jsme schopné. V Turecku musíme pár procent přidat, pak to bude jiné.

Jedenáctigólová Hrbková má prý i strach letět do Turecka vzhledem k terorismu. Co vy?

Kdyby se člověk měl bát, tak by měl stažený zadek a nemohl by nikam. Prostě letíme na zápas.

Jaká bude turecká půda?

Atmosféra bude divoká, připravujeme se na to a nesmíme ji vnímat. Škoda, že v Mostě bylo jen 600 lidí, ale ti, co přišli, byli slyšet. Do odvety půjdeme se vztyčenou hlavou, při vedení 4:0 se bude hrát líp než za stavu 0:0.