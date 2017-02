Že byla největší favoritkou? Biatlonová princezna Davidová svou roli zvládla

Je neděle krátce před polednem a ve Vysočina Areně právě probíhá stíhací závod biatlonistek na juniorském mistrovství Evropy. Po poslední střelbě vyjíždí ze střelnice jako první Kanaďanka Bankesová, za ní se vydává Ruska Žužgovová a se ztrátou sedmnácti vteřin vyjíždí i Markéta Davidová.



Šestkrát ten den krouží na trestném kole. Ze stíhacího závodu na deset kilometrů si udělá stíhací závod na 10 900 metrů.



Ne, takovou ztrátu už nemůžu dohnat, proběhne dvacetileté Češce hlavou. Možná Rusku bych ještě mohla dojet, říká si v duchu.

Pak ale projede kolem Toma Židka – českého šéfservismana, který jí znovu připravil perfektní lyže. „Díky nim jsme vždycky kolem holek ve sjezdech úplně profrčely,“ vypráví pak.



Teď na ni ale Židek volá: „Nesoustřeď se na Rusku, kterou máš před sebou, ale na tu Kanaďanku. Ještě ji dojedeš a předjedeš.“

Pro domácí biatlonovou naději je to třetí závod ve čtyřech dnech. Cítí se unavená, ale Židkova slova v posledním kole vnímá. A tak šlape do lyží, co jí síly stačí. Při výjezdu na Modříňák – poslední stoupání před stadionem – vedoucí Bankesovou dostihne.

„Věděla jsem, že mě dojede. Ale i tak byla zábava chvíli vést,“ říká pak v cíli trochu rezignovaně Bankesová.

Ve sjezdu už Davidová opět spoléhá na úžasně rychlé lyže avcílové rovince si první místo vzít nenechá.

Unaveně, ale štěstím bez sebe zamává na tribunu rodičům.

Právě se před jejich zraky podruhé během dvou dnů stala evropskou šampionkou mezi juniory.

Snový český víkend

Ještě ve středu přitom trenér juniorů Jindřich Šikola říká: „Cíl jsme si dali do pátého místa. Kdyby se nám to povedlo, bral bych to jako dobrý výsledek.“

Povedlo se hned při prvním startu.

Davidová sice ve čtvrtečním vytrvalostním závodu udělala tři chyby, přesto díky suverénně nejrychlejšímu běhu získala bronzovou medaili. „A s tím jsem maximálně spokojená, protože ještě nejsem tak dobrá střelkyně, abych mohla v tomhle závodě myslet na nejlepší příčky,“ tvrdila.

TO JE RADOSTI. Vítězná Markéta Davidová po sprintu na mistrovství Evropy juniorů v biatlonu v Novém Městě na Moravě.

Sobotní sprint zavdával ještě větší naděje. V listopadu právě na této trati vyhrála svůj první závod kariéry v IBU Cupu a poprvé tak o sobě českým fanouškům dala pořádně vědět. Toto je její nejsilnější disciplína, tady bude chtít evropské zlato.



A od úvodních mezičasů si pro něj jela. Znovu na trati virtuálně ujížděla jedné soupeřce za druhou, a když na střelnici udělala pouze jednu chybu, mohla pádit pro vysněný titul evropské šampionky. V cíli se objala s maminkou, která neudržela slzy a rozplakala se.

„Splnila to, co si před domácími fanoušky všichni přáli. Tlak na ni nebyl malý,“ řekl ČTK kouč Šikola.

Do nedělní stíhačky Davidová vyrážela se slušným 17sekundovým náskokem na druhou Rusku Vasněcovovou. „Ale stíhací závody mi moc nejdou. Většinou si vnich pohorším,“ konstatovala ještě před startem.

Pravdu tentokrát neměla. Sice na střelnici šestkrát chybovala a víc než půlku závodu se do čela dotahovala, přesto v cíli stála na nejvyšším stupni. Především díky úžasně rychlému běhu, kterému se žádná další juniorka ani nepřiblížila.

„Je to nádhera. Ještě mi to asi úplně nedochází, ale výsledkově to lepší být ani nemohlo,“ smála se po závodě dvojnásobná mistryně Evropy.

Milan Žemlička si užívá triumf ve stíhacím závodu na mistrovství Evropy juniorů v Novém Městě na Moravě,

Pro české juniory to byl vůbec snový víkend.



Na Davidovou ve stíhacím závodě navázali Milan Žemlička s Ondřejem Šantorou, kteří se seřadili na prvním a druhém místě. Česká biatlonová budoucnost po posledním víkendu vypadá zase o kus optimističtěji.

V Hochfilzenu nejspíš nebude

Až ve středu v 19.30 na Medailovém náměstí v centru Hochfilzenu zahajovacím ceremoniálem odstartuje 49. ročník světového šampionátu, žádný z nadějných juniorů na místě nebude.

Davidová sice Nové Město opouští jako dvojnásobná nejlepší juniorka starého kontinentu, ale sama říká: „Z juniorů je to ke světové elitě dospělých pořád dlouhá cesta.“

I proto raději odcestuje domů, vúterý zamíří na zemědělskou univerzitu složit zkoušku a od středy se vrhne zpátky na trénink směrem ke svému vrcholu sezony – juniorskému mistrovství světa v Osrblie, které začíná 22. února.

Možnost, že by v Hochfilzenu startovala alespoň ve štafetě, stále trvá, ale jen v případě nemoci nebo ztráty formy některé z biatlonistek. „Ale je to zase cestování navíc, vyšší nadmořská výška. Nevím, jestli je dobré to takhle měnit během tří dnů,“ sama říká.

Místo ní se tak ke čtveřici Gabriela Koukalová, Veronika Vítková, Eva Puskarčíková a Lucie Charvátová připojila pátá Jessica Jislová.

Mužské kvarteto Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Michal Krčmář a Adam Václavík pak doplnil Tomáš Krupčík, který dostal přednost před Jaroslavem Soukupem. Český biatlonový veterán na světovém šampionátu bude chybět po dlouhých deseti letech.

Šampionát odstartuje čtvrtečními smíšenými štafetami a očekává se, že během jedenácti dnů navštíví zrekonstruovanou arénu v Hochfilzenu přes 150 tisíc lidí.

Bude to pro české barvy podobně úspěšný šampionát jako ten juniorský ve Vysočina Areně?