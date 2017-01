Davidová se znovu chystá do Nového Města. Tentokrát na ME juniorů

„Skvělý zážitek. Ráda na to budu vzpomínat,“ pochvalovala si tehdy členka jabloneckého SKP Kornspitz navzdory devětašedesátému místu ve sprintu.

IBU Mistrovství Evropy juniorů v biatlonu Program Čtvrtek 2. září vytrvalostní závod juniorek 10.00 vytrvalostní závod juniorů 13.30

Pátek 3. září sprint juniorek 10.00 sprint juniorů 13.00

Sobota 4. září stíhací závod juniorek 10.00 stíhací závod juniorů 13.00 vše Vysočina Arena



Nominace českých biatlonistů

Junioři: Milan Žemlička, Jakub Procházka, Ondřej Šantora, Jakub Štvrtecký, Dominik Štulík a Tomáš Mikyska.

Juniorky: Markéta Davidová, Simona Maříková, Anna Tkadlecová, Natálie Jurčová, Tereza Vinklárková, Iva Křižovičová a Kateřina Luxemburgová

„Bylo to prostě super. Moc se mi líbili fanoušci. Je ohromné, jak závodníka ženou,“ prohlásila. O necelé dva měsíce později se dvacetiletá biatlonová reprezentantka do Vysočina Areny vrátí. Tentokrát jako největší česká naděje pro mistrovství Evropy juniorů, které se v Novém Městě uskuteční příští týden od čtvrtka do soboty.

Na evropském šampionátu by Davidová ráda prodala své nově nabité zkušenosti včetně bodovaného umístění ve Světovém poháru v německém Ruhpoldingu, kde před dvěma týdny obsadila ve sprintu 28. příčku.

Český výběr ovšem nebude spoléhat jen na ni. Velkou nadějí v závodech juniorů bude hlavně Milan Žemlička, člen bronzové juniorské štafety z loňského mistrovství světa v Rumunsku.

„Mezi juniory i juniorkami nastoupí naši nejlepší,“ potvrzuje předseda komise mládeže Českého svazu biatlonu Vlastimil Vávra.

Příležitost startovat dostanou také někteří vybraní dorostenci – Tomáš Mikyska z Letohradu, Kateřina Luxemburgová z SKP Kornspitz či Iva Křižovičová z domácího Sportovního klubu Nové Město.

„Ti nepředstavují ještě úplnou domácí špičku. Jedná se o závodníky, kterým dáváme příležitost získat zkušenosti,“ říká Vávra.

Pro dorosteneckou kategorii bude vrcholem sezony Evropský zimní olympijský festival mládeže v Turecku, na který se připravuje zcela samostatný tým.