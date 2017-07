Cavendish hodlá závodit až do olympiády v Tokiu, láká ho zlato i rekord

Zvětšit fotografii ZMAR! Mark Cavendish po souboji s Peterem Saganem ve čtvrté etapě Tour ošklivě upadl na hrazení. | foto: Reuters

Britský cyklista Mark Cavendish hodlá závodit až do olympijských her 2020 v Tokiu, kde by se chtěl rozloučit zlatem z madisonu. Bodovací závod dvojic, v němž je dvaatřicetiletý jezdec stáje Team Dimension Data trojnásobným mistrem světa, se vrací do olympijského programu po 12 letech. Mezitím by rád zaútočil na rekord Eddyho Merckxe v počtu etapových triumfů na Tour de France.

„Před začátkem letošní sezony, jsem si nebyl jistý, jestli podepíšu další smlouvu. Pak ale oznámili, že se madison vrací na olympiádu, a tak jsem si řekl, že do té doby ještě vydržím,“ řekl Cavendish deníku The Times. Navíc s 30 dílčími výhrami na Tour de France je v historickém pořadí na druhém místě, na legendárního Belgičana Merckxe ztrácí už jen čtyři vavříny. Z letošního nedávno skončeného ročníku Tour musel vyhlášený spurtér odstoupit po čtvrté etapě po kolizi se Slovákem Peterem Saganem. Tu Brit odnesl zlomenou lopatkou, Sagan byl označen za viníka a vyloučen. „Věřím, že tu etapu, ve které jsem spadl, bych vyhrál. Myslím, že jsem nejlepší a ještě pár let můžu být. To mi dává motivaci, abych pokračoval,“ prohlásil Cavendish. „Někdo namítne, že vyhrávám jen sprinterské etapy, takže Merckxovy primáty jsou cennější. Ovšem je to pořád jen číslo a jeho dosažení je můj cíl,“ dodal. Celkem má Cavendish na kontě 48 etapových vítězství na závodech Grand Tour, více jich vybojovali pouze Merckx (64) a Ital Mario Cipollini (57). V roce 2011 se „Cav“ stal také světovým šampionem v silničním závodu s hromadným startem.