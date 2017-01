Obhajoba, byznys, exhibice. Rok dopingové „mučednice“ Šarapovové

Šarapovová přivítala Nový rok na Havaji. Po protančené silvestrovské noci usedla do pohovky, vzala do ruky papír a tužku. Slunce jí ještě víc rozzářilo dlouhé blonďaté vlasy a ona začala psát. Devětadvacetiletá sportovní hvězda tvoří svou autobiografii.

Za rokem 2016 sice udělala ruská tenistka tlustou čáru, ale nemůže jej v životopise vynechat. Vždyť případ Šarapovové byl jednou z nejsledovanějších loňských událostí. Ačkoliv hvězdná Ruska nemohla kvůli nepovolenému užívání meldonia hrát, bojovala alespoň mimo kurt.

Kdo ví, co přesně si v „Mášině“ autobiografii fanoušci přečtou. Zkusíme však „Kapitolu 16“ napsat za Šarapovovou.

Zase ta Serena!

Pětinásobná grandslamová šampionka většinu soupeřek urputným stylem a nepřátelským výrazem zastraší, ale jakmile narazí na americkou rivalku Serenu Williamsovou, zkrotne. Loni v Melbourne si Šarapovová připsala jubilejní 600. vítězství v kariéře, ale zároveň ve čtvrtfinále poosmnácté za sebou prohrála s Williamsovou. „Ona je na jiném levelu. Nutí vás makat,“ prohlásila poražená Ruska.

Šarapovová se po úvodním grandslamu sezony odhlásila z několika turnajů kvůli problémům s levým předloktím a na začátek března nachystala „velké oznámení“. Že by konec kariéry?

Nevynucená chyba

Tiskovou konferenci svolala rodačka ze Sibiře trvale žijící v USA do hotelu v Los Angeles. „Před pár dny jsem dostala dopis od Mezinárodní tenisové federace (ITF), že jsem neprošla dopingovou zkouškou na Australian Open. Přijímám plnou zodpovědnost,“ začala Šarapovová své prohlášení ve slušivých černých šatech, hlas se jí mírně třásl. „Udělala jsem obrovskou chybu.“

Antiischemický lék meldonium prý užívala jako prevenci proti cukrovce už deset let, jenom si nevšimla aktualizovaného seznamu zakázaných látek, kam meldonium přibylo. Šarapovová se hájila, že nedopovala úmyslně.

Někteří volali po tvrdém potrestání, či dokonce odebrání titulů. Odborníci její verzi zpochybňovali, s meldoniem měli problémy i jiní sportovci z postsovětských zemích.

Zapletla se snad také Šarapovová do řízeného dopingového programu v Rusku?

Několikrát se však ruské šampionky zastala třeba legendární Martina Navrátilová, doufala, že to byl opravdu omyl. Jako spravedlivý navrhovala roční zákaz činnosti.

Červnový verdikt od ITF nakonec zněl: „Dva roky nesmí Šarapovová hrát.“

Za tuhle „nevynucenou chybu“ zaplatila Šarapovová opravdu hodně. Po březnovém oznámení se od Rusky rázem odvrátili sponzoři. Automaticky přišla o 298 tisíc dolarů vydělaných na Australian Open. Firma Nike ukončila dlouholetou spolupráci, ruce pryč daly i TAG Heuer či Posrche.

Ještě v červnu časopis Forbes odhadoval, že Šarapovová kvůli dopingové kauze zchudne o 50 milionů dolarů. V posledním žebříčku nejlépe vydělávajících sportovkyň světa přepustila první místo Sereně Williamsové, což by se však pravděpodobně stalo i bez potrestání Rusky.

Mírnější trest

„Je těžké být člověkem, který se nikdy nevzdává.“ Šarapovová se řídí tímto mottem celou kariéru a proklamovala ho i nyní - stejně jako nesnášela tenisové prohry, nehodlala se smířit ani s dvouletým distancem. Odvolala se k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS) a kauza se u soudu vlekla.

Ruska vynechala letní olympiádu v Riu, kde obhajovala stříbro, a Wimbledon. Až v říjnu se dočkala, CAS její trest zmírnila o devět měsíců.

„Počítám dny do svého návratu,“ prohlásila s úlevou, že už na Roland Garros 2017 může jako čerstvá třicátnice být.

Šarapovová ze sebe na veřejnosti udělala mučednici, snažila se u diváků vyvolat lítost. „Vždyť mě chtěli exemplárně potrestat na čtyři roky! Věděla jsem, že lidi, před kterými se mám zpovídat, bojují proti mě,“ říkala v rozhovoru pro PBS ruská blondýna o soudních slyšeních.

Sponzoři uvěřili, zželelo se jim. Výrobce raket Head dokonce uvedl, že její trest byl nefér. A Šarapovová už zase točí reklamy.

Vrátila se i Nike a Porsche hrdě oznámila, že velký comeback Rusky nastane na konci dubna na turnaji ve Stuttgartu, jehož je německá automobilka titulárním sponzore a kde Šarapovová v letech 2012 až 2014 triumfovala. „Nemůžu se dočkat, až uvidím všechny své skvělé fanoušky a vrátím se k tomu, co miluju.“

Vlastní byznys a exhibice

Šarapovová při pobytu v „tenisovém vězení“ nezahálela. Absolvovala dvoutýdenní kurz ekonomie na Harvardu, rozšířila svou značku Sugarpova, vyrábějící sladkosti, o čokoládky, podíl má také v kosmetické firmě Supergoop.

Ostřejší příchuť svému podnikání dodala, když společně se Serenou Williamsovou a dalšími celebritami koupila podíl v UFC, profesionální soutěži MMA bojovníků v kleci.

Bývalá světová jednička nestrádala ani tenisově. Tři hodiny denně a šest dní v týdnu trénovala s raketou, fyzickou kondici si udržovala i cvičením oblíbeného Pilates. Radila ženám, jak vypadat dobře. A dvakrát se představila i v exhibičních duelech.

Po tři čtvrtě roce hrála tenis před diváky, když na pestrobarevném venkovním kurtu hotelového komplexu Caesars Palace v Las Vegas podpořila charitativní akci hudebníka Eltona Johna

Před Vánocemi přijela do portorického San Juanu, aby změřila síly s tamní olympijskou vítězkou Monikou Puigovou. „Maria je jedním ze symbolů našeho sportu. I když teď pyká za svou chybu, neměli bychom zapomínat na to, co dokázala,“ řekla domácí hráčka po vítězství 6:3, 1:6, 10:6.

Šarapovovou sledovalo 12 163 nadšených fanoušků. „Nikdy jsem neudělala tolik selfíček,“ sdělila na sociální síti.

Skoro to vypadá, jako by celý tenisový svět dopingové hříšnici odpustil. Jako by nic neprovedla. Někomu se takové omlouvání může nelíbit a může to považovat za kydání špíny na tenis jako takový.

Epilog

„Narodila jsem se jako válečnice,“ zmínila Šarapovová při jednom interview. Ona prostě nepochybuje, že zase bude šampionkou. Sílu čerpá z pozitivních vzkazů okolí. Negativní reakce si nepřipouští.

Soudě podle výsledků na začátku sezony ženský tenis potřebuje osobnost jejího formátu. Nová světová jednička Angelique Kerberová v australských Brisbane vyhrála jediný zápas, nedařilo se ani Slovence Dominice Cibulkové, vítězce Turnaje mistryň. Čerstvě zasnoubená Serena W. také nedominuje jako dřív.

Možná se „sibiřská siréna“ ukáže i v pražské Stromovce, kam hekající tenistku organizátoři lákají na turnaj WTA.

A třeba se jednou celou pravdu o jejím dopingovém příběhu dozvědí čtenáři z připravované životopisné knihy.