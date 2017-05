Dopingová hříšnice Šarapovová šlape po trnité cestě. Uvidí ji Wimbledon?

V pondělí večer dávali v Madridu napětím sršící podívanou. Zvuková kulisa v aréně La Caja Mágica připomínala zvlášť odvázanou scénu z ložnice či mučírnu.

Ruska se opět vší silou opírala do úderů i do svých hlasivek. Tak moc by se jí hodilo vítězství nad troufalou Kanaďankou. Každé uhrané kolo ji po propuštění z dopingového žaláře přibližuje ke startu na následujících grandslamech v Paříži a Londýně.

Ale na opačné straně sítě se mohla přetrhnout dívka, jež od ledna na WTA Tour sklízela jen porážky. A která se přesto nedávno ostře navezla do hvězdy s cejchem.

„Je podfukářka. Myslím, že by podfukářky ve sportu neměly dostávat povolení k návratu,“ pravila.

A kritizovala též rozdávání volných karet, díky nimž se Šarapovová po patnáctiměsíčním trestu za užívání meldonia znovu objevuje na velkých akcích. „Je to nefér vůči poctivým hráčkám. WTA posílá dětem vzkaz: Podvádějte a my vás přivítáme zpět s otevřenou náručí.“

Dřív tenisovou i marketingovou ikonu obdivovala. Ale... „Teď už nemůžu říct, že bych k ní vzhlížela.“

Sama nemá nejskvostnější pověst. Po úžasném roce 2014, kdy se v pouhých dvaceti prodrala do semifinále Australian Open i Roland Garros, načež podlehla až v utkání o titul na wimbledonském centrkurtu Petře Kvitové, klouzala po žebříčku dolů. Zářila spíš jen na večírcích, pilně vystavovala smyslné fotky na společenských sítích a občas ztropila nějaký skandálek.

Sláva s ní zamávala. Přiznává, že sama pátrá v duši po správném přístupu k životu a kariéře. Teď je v pořadí WTA na 60. místě. Nicméně v pondělí na prestižním antukovém turnaji ve španělské metropoli připomněla staré dobré časy.

Nedbala na dosavadní mizernou bilanci se „Sibiřskou sirénou“ (0–4). Uvědomovala si, že svá ostrá slova vůči ní potřebuje podpořit slušným výkonem. Za žádnou cenu se nechtěla ztrapnit. Šarapovová předtím při svém comebacku vyždímala čtyři výhry z pěti mačů.

Do Rusky a vstřícného přístupu tenisových bossů k ní si rýpla řada kolegyň a kolegů včetně Caroline Wozniacké či Andyho Murrayho. „Jestli ty výroky neutichnou, není to správné,“ opáčila dotčeně.

Agent Max Eisenbud se posměšně vyjádřil o některých jejích sokyních, které se prý jeho klientky bojí. Ona se však se svou typickou zavilostí soustředí hlavně na práci.

V kritických okamžicích zatím ruskou mašinu brzdí rez. Komentátoři se v pondělí rozplývali nad úrovní zápasu: „Spektakulární ohňostroj!“

Párkrát se zdálo, že Kanaďanku skolí, přesto jí po třech hodinách podlehla 5:7, 6:2, 4:6.

Maria Šarapovová ve čtvrtfinále turnaje ve Stuttgartu.

Gratulaci u sítě zvládla s noblesou. Dívala se Bouchardové do očí, stiskla jí pravici a pravila: „Dobrá hra.“ Ani po utkání se nenechala zatáhnout do mediální půtky: „Jsem zklamaná. Ale díky těmto zkušenostem se zlepším. Díky nim vyhraju víc turnajů, víc grandslamů.“

To je pádný vzkaz nepřátelům: Zuřte si a stěžujte, mě nezastavíte! I když ještě nejsem ani v Top 200.

A hned druhý den pořadatelé travnatého podniku v Birminghamu oznámili, že Šarapovové věnují volnou kartu. Nabídli jí další šanci prosadit se do hlavní soutěže na slavném Wimbledonu. Kontroverzní comeback pokračuje.