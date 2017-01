Vlastní hloupostí jsem se zranil, litoval karlovarský Zmrhal. Teď je zpět

„Byla to moje blbost, vedli jsme asi o osm bodů ve třetím setu a já na trojbloku skákal a špatně dopadl. Udělal jsem si to sám, když byl zápas rozhodnutý, úplně zbytečné zranění,“ vzpomíná Marek Zmrhal. Teď už je to dobré, po novém roce se vrátil do základní sestavy, kam předtím pravidelně patřil.

„Po zdravotní stránce je to úplně v pořádku, tři týdny naplno trénuji, kotník drží a je to v pohodě.“

Byl tak na hřišti i celý sobotní extraligový zápas se Zlínem.

„Začali jsme trochu vlažněji, na servisu byli málo agresivní, nešla nám obrana v poli. Potom se to zvedlo a hlavně ve třetím setu jsme konečně v poli chytli hodně balonů, zužitkovali je a díky tomu vyhráli takovým rozdílem,“ míní.

Že tým vyhrál druhý, opět vyrovnaný set, byla i Zmrhalova zásluha. Nejprve úspěšně smečoval, aby následně třemi servisy zakončené esem vytvořil rozhodující čtyřbodový náskok.

„Tam jsme se utrhli, díky tomu si udělali docela komfortní náskok, abychom set mohli dotáhnout. A to se také stalo, protože jsme ztrátovali a díky tomu jsme to dotáhli,“ říká Marek Zmrhal.

Náročný program posledních dnů už hráči ani nevnímají. „Po návratu z Finska trochu únava byla, ale už jsme se do toho zase dostali, díky dobré regeneraci,“ dodává Marek Zmrhal.