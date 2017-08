Blok mě těší, ale je to jen jeden bod, řekl Zmrhal o souboji s hvězdou

Smečař z extraligového Karlovarska začal zápas evropského šampionátu na lavičce náhradníků, ale nepříznivý vývoj druhého setu mu dal šanci. Pomohl zvýšit razanci na útoku a zápas dohrál až do konce.

„Němci hráli velice dobře, měli tvrdý servis i útok, což se nám ale v prvních dvou setech absolutně nedařilo ubránit. I když jsme se na to připravovali, utekly nám začátky, v koncovce pak přišel Grozer na servis a to rozhodlo,“ popisoval Zmrhal.

Čím si vysvětlujete nepovedené začátky prvních dvou setů?

Byli jsme možná trochu překvapení, že dobře brání. Předtím se moc nestávalo, že by něco chytili v poli. Než jsme se nastartovali, trvalo nám to nějakých deset balonů, tak první set už byl skoro pryč.

Proti vám stála jedna z největších hvězd turnaje György Grozer? Jak bylo těžké ho bránit?

Má šikovnou ruku, útočí z velké výšky a pere do míče jak blázen, takže německému týmu zase velkou mírou pomohl. Svoji roli plní na výbornou.

Vy jste jej však jednou zablokoval...

Dobře jsem mu to přečetl a on se trefil přímo do mě. Vzhledem k tomu, že mi to docela skáče, tak jsem ho mohl pěkně sundat.

Zastavit takovou hvězdu jednoblokem, to je asi moment, který si budete pamatovat...

Zablokovat takového hráče je dobrá zkušenost, dobrá věc. Měl jsem z bodu radost a kluci mi hned říkali, ať si to zapíšu do deníčku. Zasmáli jsme se tomu, ale byl to jenom jeden bod a on jich dal strašně moc. Takže to vůbec o ničem nerozhodlo.

Šly na vás i dva jeho servisy, jaké byly?

Jeho servis docela letí, ale na druhou stranu i rotuje, takže se přihrát dá. Řekli jsme si, že to zvedneme na tři metry a nebudeme za každou cenu přihrávat k síti. Nějak se to podařilo, ale pověstné dělo ještě nevytáhl.

Přesto jste raději přijímali ve čtyřech i s výpomocí univerzála.

To je varianta, kterou volíme poměrně často proti tvrdému servisu. Pomůžeme si, abychom pokryli víc místa a líp se nám přihrávalo.

Během nevydařeného druhého setu jste postupně přišli do hry tři náhradníci. Čekal jste, že na hřišti zůstanete i do další části?

Trošku jsme v to doufal, protože jsem si chtěl zahrát. Bylo to na trenérovi, on nám dal důvěru, za což jsem moc rád. Půl setu jsme s nimi dokázali držet krok, ale pak nám jednou sérií na servisu zase ujeli.

V pondělí vás čeká Itálie, což je další mimořádně silný protivník. Jaké poučení si z nedělního zápasu vezmete?

Určitě musíme začít s mnohem větší vervou, chtít vyhrát a ne jen čekat, že se něco stane. My musíme být těmi, kdo budou chtít zápas řídit. To se nám dnes nepovedlo.