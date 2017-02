Orel Sehnal: Semifinále poháru jdeme vyhrát - a nebude to senzace

„Dostal jsem se k té propagační roli jako slepý k houslím,“ směje se, protože ví, že standardně by to příslušelo některému z prověřených ligových jmen. Jenže po odchodu Tomance, Palyzy, Kulona, Marka a Slezáka a při zraněních Norwy s Dokoupilem se dostalo až na něj.

Musel si tak zvyknout i na roli herce svého druhu, včetně proslovu do kamery a povinně proměněné trojky.

„Hned ta první se mi ve scénce podařila, ale jak jsem ještě nic takového nedělal, zapomněl jsem text a museli jsme to opakovat asi sedmkrát,“ přiznává. Zároveň ale po letmé zkušenosti nemá pocit, že by herectví bylo něčím přehnaně náročným.

„Jak si zvyknete na tu kameru, a víte co říkat, tak už je to jen o předstírání,“ překvapí příkrým hodnocením oscarové profese.

Orli si svou část videa náležitě užili, když se do nekonečné hráčské clony vybavili vším, co se dalo. Nechyběly tak běžky, hokejová výstroj, rotoped, lahev od piva, noviny či neznámá žena.

„Většinu těch věcí jsme vzali z takové naší „kůlny“ v hale, kde se najde úplně všechno. Hokejku jsem měl ještě ze školy, běžky tam má náš masér a jinak jsme použili všechno, co se dalo,“ popisuje týmovou kreativitu rodák ze Svitav.

Nezastírá, že nemít roli pořadatelů Final 4, při všech letošních problémech se sestavou by do něj Orli přes nástrahy pavouka jen těžko prošli. „Za to, že turnaj budeme hrát, jsme tak moc rádi,“ říká Sehnal, podle nějž ze zabudovávání řady nových hráčů přibývají vrásky i trenéru Cholevovi. „Je to na něm vidět, protože musí usměrňovat další a další hráče k tomu, co chce hrát, aby náš projev měl nějakou hlavu a patu.“

Nováčky v týmu se již dříve stali rozehrávači Kulon (později odešel) a Simmons, křídlo Dyck (aktuálně má však zraněnou ruku) a podkošoví muži Jacobs a Fitzpatrick. Úplně novými akvizicemi pak jsou americké křídlo Dylan Talley, který se do Prostějova vrací po dvou letech, a všestranný guard Darion Rackley.

„Museli jsme doplnit kádr, abychom byli připraveni na pohárové semifinále, které nad Opavou určitě chceme vyhrát,“ nebojí se vyslovit nahlas velmi odvážnou myšlenku. Alespoň pro vnější pozorovatele.

Tým si však před páteční 18. hodinou věří, alespoň podle mladého orlího křídla. Že by se aktuálně postup rovnal senzaci, to zcela odmítá.

„Senzace by to byla, pokud bychom zůstali v dřívější sestavě. Teď ale máme nový tým a nové signály, na kterých tvrdě makáme. Budeme stavět opravdu široké clony a pak to pokropíme z trojek,“ směje se při zopakování své hlášky z videopozvánky.

Pozvánka Orlů Prostějov na F4 Českého poháru

Už vážněji pak dodá, že Opava nyní neví, co od nových prostějovských posil čekat. „Rozhodně se na nás nemůže připravit tak, jako my na ni, a to je naše výhoda. Jsme nažhavení vrátit jí poslední porážky a jdeme do toho s tím, že vyhrajeme,“ znovu zdůrazní Sehnal, který už na sociálních sítích rekrutuje všechny známé a kamarády.

A koho očekává jako vítěze prvního semifinále, v němž se už od 15:00 utkají Pardubice s Nymburkem? „Pardubice dokázaly, že s Nymburkem umějí hrát, porazily ho doma, a i když favoritem je Nymburk, bude to zajímavé. Pokud do toho Pardubice půjdou s chutí a budou si věřit, může se stát, že vyhrají. A už jenom pro to, že kluky v Pardubicích mám rád, vsadil bych na ně.“

Už v pátek se uvidí.