Motocyklový šampion Červený titul obhajovat nebude, jde výš

Napodobit své úspěchy z třídy superport se letos poprvé pokusí v nizozemském Hengelu, kde šampionát IRRC o víkendu startuje.

„Nelze čekat, že by se mi hned v první sezoně v superbicích povedlo to co ve slabší kubatuře. Ostatně ani v supersportech se mi to nepovedlo hned napoprvé. První sezona ale může určitě něco napovědět,“ říká šestatřicetiletý jezdec z východních Čech.

Co by měla napovědět?

Všichni závodíme proto, abychom vyhrávali, ale pro mě je teď nejdůležitější začít sezonu na velké motorce pravou nohou a jak to bude vypadat, uvidíme.

Šampionát začínáte v nizozemském Hengelu, jaký to pro vás je okruh?

Pro mě to snad bude dobrý start, protože tuhle trať mám hodně rád, vždyť jsem na ní před lety jel svůj první závod v seriálu IRRC. Možná i proto od tohoto závodu hodně očekávám. Navíc na nové motorce to je pro mě ohromná výzva, chtěl bych dobrý výsledek.

Přes zimu jste se posunul do vyšší kubatury, kterou jste si už vyzkoušel. Jak jste se se silnějším motocyklem dokázal sžít?

Je jasné, že všechno probíhá ve vyšších rychlostech, hlavně na to jsem se snažil připravit i psychicky. Člověk musí s takovou motorkou zacházet úplně jinak než se supersportem, výkon je trochu někde jinde. Už jsem si to vyzkoušel loni, tak snad na to jsem dobře připravený.

První letošní závody jste absolvoval před necelými dvěma týdny na brněnském okruhu v rámci Jarní ceny. Co vám ukázaly?

Začátek nebyl špatný, v trénincích jsem jezdil nejrychlejší časy, co jsem na tamním okruhu kdy dosáhl. Sobotní závod ale nedopadl tak, jak jsem si představoval. Ne že by se mi závod přímo nepovedl, šesté místo nebylo zklamáním, ale čekal jsem víc. Ale i tak jsem byl spokojený, protože s těmi, kteří tam jedou, to tak špatné nebylo. V neděli jsem v závodě do přerušení ve dvou stupních zajížděl své osobní rekordy, tempo bylo dobré, ale vše pokazilo počasí.

Při opakovaném startu jste upadl, co se stalo?

Bohužel už v zahřívacím kole jsem spadl na přední kolo. Pneumatiky nebyly zahřáté, já jsem jel moc rychle a takhle to dopadlo. Vyloženě moje chyba, abych spadl v zahřívacím kole, to se mi stalo poprvé v životě.

Ve vašem závodním programu se vedle seriálu IRRC objevují i další závody, hned týden po Hengelu se vypravíte do Severního Irska na slavný North West 200.

Ten program bude opravdu nabitý. Z Hengela se hned přesunujeme právě do Severního Irska a strávíme tam celý týden. Po návratu se už budu připravovat na Hořice, můj oblíbený závod, který se jede třetí květnový víkend. Tam sice teď na rozdíl od konce srpna, kdy tam budeme závodit znovu, nepůjde o body do seriálu IRRC, ale 300 zatáček Gustava Havla, které se teď pojedou, to je prestiž a tradice.

A účast na North Westu, který patří v Evropě k vůbec nejprestižnějším?

Tohle je opravdu velký a slavný závod s dlouhou tradicí, kam chodí desetitisíce diváků. Zkusil jsem si ho už loni, kdy jsme tam jel na supersportu, a byl to zážitek. Teď si zkusím superbiky. Jde o tradiční okruh, kam jezdí špička road racingových závodů, potkám se tam i se soupeři, se kterými jsem si loni zazávodil v Macau. A to je záruka výborné konkurence.