Majitel Knicks zakázal bývalé opoře Oakleymu vstup do haly

Zvětšit fotografii James Dolan, majitel NY Knicks i Madison Square Garden, během rvačky Charlese Oakleyho se členy ochranky v hale. | foto: AP

dnes 11:29

Deset let byl tahounem basketbalistů New York Knicks, teď Charles Oakley nesmí do jejich haly.

Majitel slavného celku James Dolan zakázal třiapadesátileté klubové legendě vstup do Madison Square Garden po středečním incidentu při utkání s Los Angeles Clippers, kdy na něj Oakley křičel a urážel ho. (Více o incidentu najdete ZDE). „Není to bezpodmínečně doživotní zákaz, ale hlavní je, aby Garden nadále byla pohodlným a bezpečným místem pro každého, kdo přijde,“ uvedl Dolan, který je zároveň šéfem legendární arény. Podle něj mu Oakley adresoval urážlivé výrazy se sexuálním a rasistickým podtextem. Bývalý pivot, který hrál NBA v letech 1985 až 2004, Dolana často kritizoval a jejich vztahy jsou proto napjaté. Kvůli pokřikování na majitele Knicks se při středečním zápase dostal do konfliktu s ochrankou a skončil v želízkách na policii.