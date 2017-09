Hanga? Je to prostě frajer, podal famózní výkon, ocenil Palyza muže dne

„Společně s naším nepovedeným začátkem rozhodl faktor Hanga. Dával těžké střely v době, kdy to jeho tým nejvíce potřeboval. V době, kdy jsme stáhli na nějakých šest sedm bodů a pomýšleli na remízu, vždy vykouzlil nějakou trojku. Střílel z odskoku, udělal deset kroků dozadu a ještě dal těžkou střelu. Všechno mu tam padalo. A byly to čistě střely. Musíme dát kredit jeho talentu, protože to, co předvedl, byl famózní výkon,“ ocenil Hangu nejlepší český střelec Lukáš Palyza.



Přitom Hanga toho s maďarským týmem kvůli jednání o přestupu do Barcelony příliš neodtrénoval, navíc měl zdravotní potíže.

„Opravdu jsem nečekal, že předvede tohle. Jestli se nemýlím, odehrál jediný přípravný zápas za celé léto. Takhle napochodovat, dát přes třicet bodů, proměňovat těžké střely s rukou v obličeji. Je to prostě frajer,“ dodal Palyza.

Češi však udělali chybu, že vlažným začátkem dovolili Hangovi a celému maďarskému týmu se chytit. „Rozhodl jednoznačně začátek utkání. Bohužel jsme od první minuty nepůsobili moc agresivně. Maďaři nás přehrávali a pak už se nám nepodařilo ztrátu dohnat. I když jsme přepnuli na vyšší obrátky, soupeř si držel vedení do poslední vteřiny jako buldok,“ líčil Palyza.

„Věděli jsme, že se jedná o veledůležitý zápas, ale nezvládli jsme to. Nejsme však jediní, děje se to po celém světě a v různých sportovních odvětvích. V tom je sport krásný. V hlavě si můžete říct stokrát: ‚Jedu na sto procent. Budu dřít v obraně, útoku.‘ Někdy to prostě nejde a nebo to trvá. Nám to trvalo déle a bohužel nás to stálo zápas,“ litoval.

Porážka znamená velkou komplikaci ohledně postupových šancí. Teď Češi potřebují porazit Černou Horu a možná i Chorvatsko. Jelikož stále mají na kontě jedinou výhru nad Rumunskem.

Český křídelník Lukáš Palyza střílí trestný hod, vlevo maďarský kapitán Ádám Hanga.

„Rumuni byli nejslabší soupeř. Teď nezbývá nic jiného než porazit Černou Horu a také spoléhat na další výsledky. Hodně jsme si zkomplikovali situaci, ale nikde není psáno, že nemůžeme Černohorce porazit. A situaci ve skupině ještě zamotat. Náš manšaft na to i přes všechny omluvenky a zranění má. Třeba nemáme takový talent, ale nahrazujeme ho vnitřní silou. Já tam to srdce cítím. Lvi ještě budou kousat,“ dodal Palyza.