Pro mě je zlaté zahrát si turnaje doma, říká tenista Rosol

Až ve svých dvaatřiceti letech se jeden z nejlepších českých tenistů posledních sezon Lukáš Rosol poprvé představil na kurtech v Liberci. V areálu U Jezírka přešel na turnaji Svijany Open za podpory diváků přes 1. kolo a po zranění věří v posun ve světovém žebříčku ATP zase zpátky do elitní stovky.

„V Liberci jsem ještě nikdy v kariéře v žádné kategorii nehrál, zažil jsem tady premiéru. Areál je tady hezký a působí na mně moc dobře. Je tady taková domácká atmosféra a myslím, že se sem budu rád vracet,“ uvedl 196 centimetrů vysoký Lukáš Rosol, který byl v žebříčku ATP nejvýše na 26. místě v září 2014 a aktuálně mu patří 173. příčka.

Dominikánce Fernandeze, jenž je v ATP na 265. příčce, jste porazil ve dvou setech, jak těžký pro vás to byl zápas?

Ty první zápasy bývají nejtěžší, protože člověk v novém prostředí neví, s čím má počítat a jak se vyrovnat s podmínkami, míči, kurtem a podobně. Myslím, že jsem se tím popasoval celkem dobře, i když to ode mě nebyl úplně přesvědčivý výkon, ale věřím, že to tady bude zápas od zápasu už jenom lepší.

Jaká herní činnost vám šla nejlíp a se kterou jste naopak měl problémy?

Řekl bych, že všechno bylo tak nějak vyrovnané. Možná jsem měl servis trošičku nahoru a dolů, ale když mi zafungoval, tak zafungoval velmi dobře. Bylo tam zase pár chyb z forhendu, který mi nešel už před týdnem v Praze, kde jsem vypadl v prvním kole. Zapracoval jsem na tom ale v tréninku a věřím, že jsem se na něm zase srovnal.

V osmifinále vás čeká Brazilec Clezar, 264. hráč světa. Co o něm víte?

Vím, o koho jde. Je to klasický zadák a chytař, nemá výrazný servis, voleje taky nic moc, ale má prostě rád tu svoji hru zezadu, takový typický Jihoameričan na antuce. Od zadní čáry moc nekazí a já ho budu muset přinutit sám svojí aktivní hrou, aby ty chyby dělal.

Před týdnem jste se přihlásil na challenger v Praze, nyní startujete v Liberci, proč jste zvolil dva turnaje v Česku takhle krátce za sebou?

Je to jednoduché. Víte, ten rok na turnajích v cizině je tak strašně dlouhý, člověk je málo doma, tak proč si nezahrát dva domácí turnaje. A navíc tomu i odpovídá moje aktuální žebříčkové postavení, když nejste do stovky, tak je pro mě úplně zlaté hrát turnaj doma v Česku.

Čeští tenisoví fanoušci české daviscupové reprezentanty moc často v akci nevidí, jak jste si užil atmosféru v prvním zápase v Liberci?

Fanoušci byli skvělí a věřím, že přijdou ve stejném počtu i na další zápasy. Jen škoda, že v prvním kole prohráli Pavlásek, Šátral nebo i Kolář, pro diváky by bylo určitě zajímavější, kdyby zůstalo dál ve hře víc Čechů. Proto jsem rád, že jsem postoupil a snad dojdu co nejdál.