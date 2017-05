Rešetár o boji o futsalový titul: Nepodlehnout atmosféře je těžké

Naopak teď jsou to úřadující šampioni, které po čtvrteční výhře 2:0 dělí jediný úspěch od zisku již třináctého titulu. Chrudimský kouč Felipe Conde plánoval pro třetí partii změnit strategii a soudě dle výsledku se jiná taktika nadmíru osvědčila.

„Přidali jsme v defenzivní činnosti tak, abychom nedostali tolik branek. Během celé sezony jsme předváděli kvalitní obranu a minule jich dostali šest za poločas. I takové zápasy jsou a my jsme se z něho poučili. Tam jsme udělali hodně individuálních chyb, kterých jsme se tentokrát vyvarovali a nedostali gól,“ prohlásil kapitán Chrudimi Lukáš Rešetár, který byl prvním úspěšným střelcem utkání.

Využil jste přečíslení po zisku míče na útočné polovině Slavie. Musíte zužitkovat každé zaváhání, když si soupeř počíná v obraně aktivně, důsledně si vás pokrývá a nepouští moc ke střelbě?

Vzhledem k vývoji a vyrovnanosti série rozhodují každé maličkosti. Jsou to taktické bitvy, takže jsme rádi, že jsme nyní potrestali chybu, a pak dotáhli zápas k vítězství.

Oproti předchozím zápasům padly jen dva góly, předtím osm a devět. Dá se říci, že byl přístup oboustranně opatrnější?

Bylo to dané vývojem toho minulého zápasu. Když si vzpomenu, jak se rozjížděly předchozí finálové série, tak proti Teplicím taky začalo finále výsledkem asi 6:6 a ty následující už byly těsné. Jak se soupeři poznají, tak už se nemají čím překvapit. Máme nastudovanou hru Slavie s brankářem, a tu myslím bráníme slušně. Oni jsou pak nachystaní na některé naše herní situace, takže se k zakončení také dostáváme hůře.

Jak složité je nepodlehnout atmosféře, kterou místy dost rozbouřily poněkud ostřejší zákroky?

Je to těžké, jelikož někdy rozhodčí nastaví metr, který v průběhu utkání upravují. Na to musíme reagovat. Některé zákroky byly tvrdší, ale to je dané tím, že se hraje finále. Jsou v něm emoce. Když sudí pustí dva nebezpečnější střety, začnou přibývat další, a pak to musí zase utnout.

Slavii se pro příští utkání vykartoval její nejproduktivnější hráč Hrdina. Bude to pro vás plus?

Může to hrát roli, ale ukáže se to až v pondělí. Je to play-off, zápasů je hodně, karty naskakují a týmy na to musí reagovat. Hrajeme již několikáté finále v řadě, takže s tím máme zkušenosti. Je to stejné, jako se zraněními. To jsou věci, které rozhodují.