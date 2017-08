Palyza se v reprezentaci rozstřílel, po ME míří do ambiciózních Gliwic

Lukáši, můžete porovnat poslední zápas s Maďarskem s přípravou v Polsku?

Poláci byli papírově i hrou, kterou se prezentovali, mnohem lepší a sehranější. Maďaři byli asi unavení ze zápasu se Slovinci, kde tři čtvrtiny hráli dobře. Jak jsem po zápasech v Polsku říkal, že bych z toho nedělal tragédii, tak bych zase teď nepřeceňoval to, že jsme porazili našeho soupeře ze skupiny na ME. Nic to nemění na tom, že jsme hráli s velkou energií.

Není to tak dávno, co český národní tým odehrál s Maďarskem jedno bláznivé utkání, že?

Vzpomínám na zápas kvalifikace v roce 2014, kdy jsme v Maďarsku nesměli prohrát o 17 bodů a prohráli jsme o 16. To byl začátek celého toho úspěšného cyklu - sedmé místo na EuroBasketu 2015, loňská olympijská kvalifikace a automatická kvalifikace na letošní EuroBasket.

Jaký význam má pro tým první výhra v přípravě?

Pro naše sebevědomí je tahle výhra dobrá. Na něčem jsme teď čtrnáct dní pracovali a to se nám v Polsku nedařilo předvádět, jak jsme chtěli. Proti Maďarsku bylo výborné nasazení v obraně. I když měli pod košem pár silových pivotů, malí hráči udělali po přebrání hodně práce, nenechali přihrát. Co se týče bojovnosti a nasazení, tak to byl výborný zápas.

Ofenziva oproti prvním dvěma zápasům také zaznamenala zlepšení...

V útoku nám Maďaři nechávali někdy až moc místa. Nenechávali nás už dál rotovat míč. Měli jsme volné pozice a padalo nám to. Výhra o 35 bodů je povzbuzující, ale až proti Slovinsku uvidíme. Bude to soupeř jiné kvality. Nebál bych se přenést sebevědomí, nasazení a dobrý pocit do nového zápasu.

Vy sám jste soupeře rozstřílel snovým zápisem 7/10 z trojek. Cítil jste, že tento zápas bude váš?

Cítil jsem se dobře. Moje pozice střílejícího křídla vychází ze hry rozehrávačů. A ti hráli výborně. Kuba Šiřina měl sedm asistencí, Jarda Bohačík má šest asistencí a samozřejmě Tomáš Satoranský to skvěle dirigoval. Snažím se ve volných pozicích ukazovat a pak to zvedat. To je moje role tady.

Jak se změnil hra národního týmu s příchodem Tomáše Satoranského?

Markantně. Nechci říct, že to s Kubou Šiřinou a Tomášem Vyoralem bylo špatné. V Polsku to byly úplně jiné zápasy. Uvidí se proti Slovinsku. Tomáš Satoranský má své kvality a jiné než tito dva rozehrávači. Vyznačuje se rychlým přechodem do protiútoku. Když vidí příležitost, tak se s tím nepáře. Okamžitě rozhazuje míč dopředu, snaží se zakončit. Jeho hra je pestrá. Je vidět, že je nahecovaný a těší se na basket po sezoně v NBA, kde nedostával tolik příležitostí, kolik by si sám přál. Ta jeho láska k národnímu týmu je tím ještě umocněná.

Byl jste jediný, kdo chtěl na zápas vstupenky. Kdo vás podporoval z hlediště?

Rodiče se přijeli podívat. Třicet minut od Mariboru mají oblíbenou restauraci a hotel v městečku Ptuj, tak se přijeli podívat. Když zjistili, že tento miniturnaj se bude hrát tady, tak si to naplánovali. Oba hráli třicet let basket, jsou jeho fanoušci, sledují to, tak byli rádi, že se můžou takhle přijít podívat.

Pro příští sezonu přestupujete z Děčína k nováčkovi polské ligy do Gliwic. Jak se nové angažmá zrodilo?

Byl jsem v kontaktu s polským agentem, který mi tuto možnost představil. Z polské ligy sestoupilo Kutno a Tarnobrzeg, kteří měli finanční problémy. Bylo tedy 15 účastníků. Legia Varšava vyhrála s Gliwicemi finále druhé ligy. Gliwice by sportovně nepostoupily, ale v této situaci, získaly místo.

Jaké jsou cíle Gliwic pro novou sezonu?

Našel se ambiciózní podnikatel v autoprůmyslu, který miluje basket, a domluvil se s Pawlem Turkiewiczem, novým trenérem, že do toho půjdou. Turkiewicz dělal asistenta Miku Taylorovi u polského nároďáku. Je to studentské a průmyslové město. Ambice jsou velké. Teď postavili novou halu pro 17 tisíc diváků, aby se tam sezona mohla odehrát. Není to nováček, který se chce zachránit, ale pokud vše půjde dobře, tak chce postoupit do play-off.

Jaká je podle vás liga našich severních sousedů?

Polská liga je vyrovnanější a jiná než naše. My jsme zvyklí, že vyhrává Nymburk a v první pětce se drží stále stejné týmy. V polské lize jsou dva, tři opravdu kvalitní pohárové týmy. Rozpočty těch ostatních týmů jsou hodně podobné, kolem jednoho až jednoho a půl milionu eur. Ty se mezi sebou melou. Závisí na tom, jak se podaří nakoupit cizinci.

Právě cizinci ale mají v polské lize omezený prostor...

Ano, je specifická také tím, že musí být neustále minimálně dva Poláci na hřišti. Není to tak o tom, že by si týmy nakoupily šest cizinců a hrály to s nimi. Síla domácích hráčů je značná. Mám z toho zatím dobrý pocit i díky trenérovi. Dnes není moc trenérů, kteří byli schopni se angažovat a prosadit v evropském měřítku. Jsem rád, že Pawel Turkiewicz se bude naplno věnovat klubu. Dělal evropský basket na vysoké úrovni. Čekám, že to bude kvalitní sezona.