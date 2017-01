Čech na Dakaru předvedl skvělý čin fair-play, na který pak doplatil

led 4 2017

Byl to skvělý čin fair play, za který ale on sám zaplatil. A to tak, že ačkoliv Rallye Dakar není ani v polovině, on už z ní brzy bude zpět v Česku, a ještě ho čeká operace. Přesto motocyklista Lukáš Kvapil říká: "Ničeho nelituji. Rozhodl jsem se, jak jsem rozhodl. Přikazovaly mi to pravidla soutěže i moje přesvědčení. Nedovedu si představit, že bych nepomohl zraněnému člověku v bezvědomí."