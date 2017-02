Krpálka čeká první start v nové kategorii. Sám jsem na to zvědavý, říká

Těšíte se, že se zase budete prát?

Těším se, nemůžu říct, že ne. Došlo k výrazným změnám v pravidlech, i proto jsme se rozhodli startovat už teď v Düsseldorfu, abych neměl první start na mistrovství Evropy nebo podobně. Jako na každý závod pojedu bojovat o co nejlepší umístění. Sám jsem zvědavý, jak se mi v téhle kategorii bude prát, ale doufám, že dobře. Bude tam spousta skvělých judistů, určitě nepůjde o jednoduchý turnaj. Ale beru to jako přípravný start směrem k mistrovství světa.

Změnu váhové kategorie ohlásil před sezonou i vámi ne zrovna oblíbený Nizozemec Henk Grol. Co jste na to říkal?

Nadšený jsem z toho nebyl, ale budu ho brát jako každého jiného soupeře. Mám s ním docela špatnou bilanci, musíme pracovat na tom, aby se zlepšila.

Kromě Grola na vás na turnajích čekají vesměs jiní soupeři. Musíte kvůli tomu něco ve svém stylu měnit?

Soupeři sice budou jiní, ale já se s nimi ještě nepral, takže mě ani oni neznají. Zatím tak není potřeba něco závratně měnit. Budu se držet stylu, který jsem razil doteď, a uvidíme.

Velké téma je vaše váha. Kolik jste po přesunu do vyšší váhové kategorie přibral?

Docela se mi daří cpát tu váhu a tím i sílu nahoru. Pohybuju se okolo 115 kilo, takže jsem od olympiády přibral zhruba šest, sedm kilo. Není jednoduché přibrat na váze. Nebo... jednoduché to je, ale ne v té formě, ve které to my potřebujeme (zasměje se). Optimální by to bylo mezi 115 a 120 kily, víc bych asi nechtěl. Nerad bych ztratil rychlost a fyzičku, kterou jsem měl, když jsem vážil sto kilogramů.

Přestupy mezi váhovými kategoriemi nejsou v judu nic výjimečného, je to tak?

Často se to stává. Spousta judistů mění váhovou kategorii jen krátkodobě, třeba mimo olympijskou kvalifikaci a pak se zase vrací do té své. Doufám, že u mě to bude nastálo.

V nejvyšší váhové kategorii jste nováčkem, nemáte žádné body. I proto se může stát, že hned na začátku turnaje dostanete velmi těžkého soupeře.

To je pravda, v tomhle rozhoduje systém, který je daný. Já bych samozřejmě nerad ve svém prvním zápase půl roku po olympiádě dostal takového člověka, ale tak to je. Jdu do téhle kategorie od nuly a tohle se může stát, musím s tím počítat.

V polotěžké váze jste prakticky všechny své soupeře znal. Budete teď muset trávit více času přípravou na jednotlivé zápasy?

Asi ani ne. Dá se říct, že i o těchto soupeřích vím dost. Jsou kempy, na kterých se s nimi peru. A jakmile před turnajem dostanu los, podívám se na video, kde ten daný člověk zápasí s někým, kdo se pere podobně jako já. Takhle jsme to dělali už předtím, stejné to bude i teď. Budeme se snažit přizpůsobit styl, co dělat a co nedělat.