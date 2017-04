Judista Krpálek vybojoval ve Varšavě evropský bronz v nejtěžší kategorii

Olympijský vítěz z Ria zaváhal ve Varšavě jen ve čtvrtfinále, v němž podlehl Gruzínci Guramovi Tušišvilimu. V opravách si ale poradil se světovou devítkou Stanislavem Bondarenkem z Ukrajiny a v duelu o bronz i se Sarnackým. Více než dvoumetrového polského obra, který je až 36. ve světovém žebříčku, ale domácího prostředí využil k překvapivým výhrám, porazil před limitem.

Jak hodnotí vystoupení Čechů na ME ve Varšavě trenér Lacina? Lukáš Krpálek ziskem bronzu vylepšil dojem z českého vystoupení - zbylá čtveřice dohromady získala jen jedno vítězství. Postaral se o něj ve váze do 90 kilogramů David Klammert. David Pulkrábek, Jakub Ječmínek i Ivan Petr prohráli hned v prvním duelu

"Nastupující generace se neprezentovala nejlépe, ale pro mě je to dobré mistrovství, protože všichni naši závodníci prohráli na své slabiny, takže víme, na čem pracovat," říká Petr Lacina.

Nejlepší český judista historie navázal na předchozí evropské úspěchy z nižší váhové kategorie: v letech 2013 a 2014 zvítězil a v roce 2015 přidal stříbro. Do světového žebříčku si Krpálek připíše 350 bodů, což ho posune na hranu nejlepší světové dvacítky.

V prvním kole si Krpálek poradil s Estoncem Juhanem Mettisem, sedmým z minulého evropského šampionátu. A to velmi rychle, když už po deseti vteřinách soupeře hodil na ipon. Sudí nejprve oznámil wazari, ale vzápětí rozhodnutí změnil.

Přitom ráno to s olympijským šampionem z Ria nevypadalo dobře. „Blbě se vyspal, byl oteklý a bez chuti. Hlava chtěla, ale tělo nějak nefungovalo. Navíc mu nepomohlo, že hned v prvním kole rychle hodil Estonce (Juhana Mettise). Možná kdyby se s ním více rozepral, tak by to pak bylo lepší. Jenže hned v úvodu sice Lukášovi nevyšel úchop, ale ocitli se blízko sebe, Lukáš ho vyzvedl nahoru a zahodil,“ popisoval Petr Lacina, trenér českého reprezentanta.



V osmifinále pak olympijský vítěz z Ria narazil na světovou čtyřku Rumuna Daniela Nateu, který je se 176 kilogramy nejtěžším účastníkem turnaje a kterého zdolal už na únorové Grand Prix v Düsseldorfu.

„Proti němu už se Lukáš prát musel, jinak by ho zalomil. V první půlce bylo vidět, že na tom není Lukáš dobře. Nebylo to ideální, navíc Natea na něj byl připravený. Ale když Lukáš cítil, že soupeř vadne, tak už byl dominantní,“ řekl kouč



Tentokrát měl ale s rumunským pořízkem více starostí. Nateovi se povedlo Krpálka hodit na wazari a málem ho zalehnout, ale český reprezentant dokázal z držení uniknout.

Krpálkovi pomohli i čeští fanoušci "Poláci fandili dobře, ale náš hlouček byl silný, byli slyšet a Lukášovi to stoprocentně pomohlo. Věděl, že do mistrovství světa už ho čeká jen Grand Prix v Číně, proto do toho šel i přes čtvrtfinálovou porážku pozitivně a vzal to i jako trénink," dodal Lacina.

Od poloviny duelu už měl Krpálek navrch a minutu před koncem srovnal skóre. Navíc nasadil držení, ze kterého Natea neunikl a prohrál na ipon. „Nebyl to tak dobrý zápas jako v Düsseldorfu, ale on byl na mě dobře připravený. Jednou mě tam pěkně hodil a musel jsem to dohánět. Byl to hodně těžký zápas, protože má hodně moc síly a s tou jeho váhou ho není jednoduché hodit,“ řekl Krpálek po osmifinále.

Ve čtvrtfinále jeho vítězné tažení ukončil Gruzínec Tušišvili, kterému patří 17. příčka na světovém žebříčku. Dvaadvacetiletý dvojnásobný juniorský mistr Evropy potvrdil dobrou formu a už po 47 vteřinách hodil Krpálka na ipon.

Proti světové devítce Bondarenkovi se Krpálek v opravách snažil zapomenout na zklamání ze čtvrtfinálové porážky a od začátku byl výrazně aktivnější. Několik ztečí soupeř odvrátil, ale v polovině zápasu už Krpálkovi hnanému bouřlivým skandováním publika útok vyšel a hodil Ukrajince na ipon.

„Od Lukáše to byl vynikající výkon. Gruzínec byl nad jeho síly. Ale co dnes Tušišvili předváděl, bylo neskutečné. Hodil každého a bylo to od něj skvělé judo. Ostatní Lukáš přejel nádherným způsobem,“ komentoval Lacina.



Jedno vítězství si ve váze do 90 kilogramů připsal David Klammert, který zdolal Rakušana Johannese Pachera na ipon. „Naštěstí mě hodil ze začátku, takže jsem měl dost času. Věděl jsem, že ho ještě hodím. Naštěstí jsem ho tam zalomil,“ popisoval Klammert své premiérové vítězství při třetí účasti na ME.

V osmifinále už ale nestačil na Jahora Varapajeva z Běloruska, který duel ukončil po minutě a půl.