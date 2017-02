Hutla stavěl na Zélandu ohrady pro ovce. Po návratu řádil na ledě

Při nedělní derniéře mistrovství republiky družstev na ledové ploché dráze v jihočeské Soběslavi už se mohl soustředit jenom na samotné závodění. Možná i tohle pomohlo Radku Hutlovi k tomu, aby se synem Lukášem získali pro pardubickou Zlatou přilbu zlatou medaili v soutěži. Jako pořadatel měl hotovo - po kláních v Opatovicích nad Labem a v Holicích proběhl v sobotu bez zádrhele i jeho třetí ledařský podnik v Mělicích u Přelouče.

„Ráno jsem byl vynervovaný, aby všechno bylo tak, jak má být. A pak při závodech, protože mi to úplně nejelo. Začal jsem propadat panice, že asi nevyhrajeme. Nakonec jsme to se štěstím dokázali,“ oddechl si Hutla starší.

Pořadatelský tým přes noc preventivně hlídal nachystanou dráhu, aby nedopadla stejně jako okruh v Nepomuku. Ten kdosi rozřezal motorovou pilou a závody se proto musely zrušit.

„Samozřejmě se může najít nějaký aktivista, který by mohl něco provést, ale jinak jsem byl klidný. S rybáři z Přelouče i z Pardubic jsem se dohodl. Dráha byla víceméně na mělčině, kde ryby přes zimu nejsou,“ podotkl Radek Hutla.

Že by díry v ledu, které během tři hodiny trvajících závodů chtě nechtě vzniknou, znamenaly pro němé obyvatele písníku zkázu, prý nehrozilo.

„Spíš to jsou pověry, že by to ryby mohlo zvednout ode dna a přimrzly by k ledu a tak. Nevím o tom, že by se to někde stalo. Rybáři třeba mají obavy, ale myslím, že úplně zbytečné. Ale chceme jim vyjít vstříc, i ekologickým podmínkám,“ řekl Hutla.

Pro nedalekou Přelouč, kde bydlí, jsou podle něho souboje ledařů parádní příležitostí pro zviditelnění. O tuctovou záležitost rozhodně nejde - vinou mírných zim se letos v Mělicích mohly uskutečnit poprvé od roku 2012.

„S Přeloučí, které písník patří, jsem hodně zadobře. Tam jsou tomu všichni naklonění,“ pochvaloval si Hutla.

Jen návštěva jej malinko zklamala. „Lidí přišlo něco přes tisíc. Respektive víc, ale nedá se to uhlídat -ke dráze chodí odevšud. Čekal jsem jich ovšem minimálně jednou tolik.“ poznamenal Hutla. „Trošku nás poškodilo asi to, že už jsme před třemi nedělemi dělali závody na Opaťáku a před čtrnácti dny v Holicích. Je to přece jen jeden region. Ale pořád si myslím, že to vyšlo, že se to aspoň zaplatilo. To je hlavní. Pro peníze to nejezdíme,“ komentoval prodej vstupenek.

Pořádat „ledovou“ není úplně laciná záležitost; každý ze tří výše zmíněných závodů přišel Hutlovy na zhruba 70 tisíc. „Nejvíc stojí asi reklama, aby dorazili diváci. Další náklady představuje pořadatelská služba, sanitka a podobně,“ vypočetl Hutla starší.