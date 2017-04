Kolektivní smlouva? To si nedovedu představit, tvrdí funkcionář Houser

„Zatím si z pozice místopředsedy ALK nedokážu představit kolektivní smlouvu,“ vypichuje Houser bod, který je podle očekávání nejvýraznějším balvanem na cestě ke shodě.

„Když se to sjednotí, tak počítám, že to půjde do výhod hráčů, a to kluby nebudou chtít. Těch věcí bylo ale navrženo od ČBHA spousta pozitivních,“ dodává Houser už smířlivěji.

Ohledně kolektivní smlouvy bývají neshody tradicí. Je jasné, že kluby nechtějí sjednocovat podmínky pro všechny hráče a mít nastavenu nejnižší možnou smlouvu.

Pozitivně se však bývalý hráč Děčína staví k zdravotním pojistkám, které by hráčská asociace chtěla povinně pro všechny své členy.

„Z mého osobního pohledu jsou zdravotní pojistky dobrá věc. My v Děčíně ji už máme. Na tom klub nevydělá, ale prodělá. Tedy doufám, že na tom proděláme, protože ještě probíhá sezona a chceme mít hráče zdravé. Nevím, jakým způsobem to bude fungovat dál, ale dovedu si představit, že to půjde ruku v ruce s hráčskou asociací,“ věří dalšímu návrhu Houser.

Komplikované bude zřejmě schválit i další z dlouhodobějších návrhů asociace, a to jednoznačně dané částky za přestupy mladých hráčů z klubů, které je vychovaly.

„Otázka částky za první přestup je spíše na ČBF, protože tam jde o přestupní řády federace. Ale to je dost složitá otázka, protože kluby, co vychovají hráče, si za ně zaslouží něco dostat. Pohybujeme se v menších částkách než ve fotbale, ale jsme menší sport a kluby často ani ty menší částky nechtějí zaplatit,“ ví Houser.

Zásadní podle něj bude vystoupení nově založené hráčské organizace před Asociací ligových klubů, kde si návrhy Pumprly a spol. poprvé poslechnou zástupci klubů naživo a budou mít možnost se k nim vyjádřit.

„Nechci mluvit za ALK, protože tam ještě nebyl návrh ČBHA předložen. Spousta návrhů pomáhá hráčům, ale klubům neuškodí, takže s tím by snad neměl být problém. Jako klub i jako ALK si materiály ČBHA musíme prostudovat a udělat si na ně názor. Potom se můžeme bavit, jak bude celá věc pokračovat,“ nechává si Houser otevřená vrátka.