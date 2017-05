Děčínský šéf přivolává nový divácký rekord a věří ve rvačku o titul

„Nymburk je pořád megafavorit, porazit ho třikrát by bylo skoro nemožné. Ale letos se hraje jen jednou doma a venku, což už zní líp. Díky jinému modelu letošního finále cítíme větší šanci,“ neskrývá Lukáš Houser, generální manažer Válečníků, kteří se do finále NBL probili potřetí v řadě.

A přitom letos se s vámi moc nepočítalo, favorizovaly se Pardubice.

O to víc z toho máme dobrý pocit, ve středu to byla velká euforie. Celkově jsme hráli dobře a soupeře jsme asi trošku překvapili. Pardubicím patří kredit za celou sezonu, ale v této sérii jsme prostě měli lepší formu my. Poslední zápas jsme urvali asi tím, že jsme si byli jistější. Ze strany soupeře už byla znát nejistota, když prohráváte 1:3 jako favorit, není to snadné. Museli to mít v hlavách a my jsme si věřili.

Potřetí v řadě ve finále. Jaké na takový úspěch máte ohlasy?

Na večeři po posledním zápase v Pardubicích jsme všichni koukali do telefonů a odepisovali na blahopřání. Ty ohlasy byly ze všech stran veliké. Tím spíš, že jsme nebyli favorité a náš postup se nečekal.

Co je za vzestupem vaší formy? Především v nadstavbě NBL jste se docela trápili.

Řekl bych, že tím, že jsme v sezoně nehráli v některých zápasech tak dobře, jsme pak měli kam stoupat. Uznáváme sílu Pardubic, ale my měli pořád před sebou ten náš cíl. Nekoukali jsme vpravo - vlevo, chtěli jsme za tím jít. A povedlo se.

Lukáš Houser

Bude se finále s Nymburkem znovu hrát na zimním stadionu?

Cítíme letos větší šanci uspět, proto jsme přemýšleli, jestli raději nezvolit naši halu. Ale už teď bychom neměli žádné lístky, zájem je obrovský. A basket se má hrát pro lidi, takže jsme se rozhodli znovu pro zimní stadion. Neznamená to ale, že tím rezignujeme na sportovní úspěch. Doufáme, že lidí přijde hodně a dotlačí nás tam, kam si přejeme.

Děčín má za sebou historicky nejúspěšnější tříletku. Může ji završit titulem?

Proč ne? My se o něj chceme poprat. Nebudeme dávat hlavu do písku, ta možnost tady prostě je. Kdyby postoupily Pardubice, tak by se o tom možná mluvilo ještě víc, protože Nymburk letos už jednu porazily. Ale my jsme s ním doma taky prohráli jeden zápas až v prodloužení. U nich je to složitější, ale začínáme doma, tak se může stát cokoliv. Můžeme je dostat pod tlak, stejně jako jsme dostali Pardubice.