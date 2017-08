Nemám šanci se na svazu angažovat, tvrdí lyžařský matador Bauer

Naplno se teď věnuje svému laufařskému týmu Pioneer Investments, který před třemi lety založil, přičemž se netají: „Je to z velké části i proto, že nejsem spokojen s tím, jak se to vyvíjí v českém lyžování, ze kterého cítím, že nemám reálnou šanci se v něm angažovat.“

Se svazem teď fakticky nemá nic společného. I kdyby chtěl, mluvit tedy ani nemohl lyžařům do toho, zda podstoupit risk a čekat na dodatečné udělení pozastavených dotací z ministerstva, které měly pomoct k pořádání dalšího Světového poháru v Novém Městě.

Toho se pořadatelé nakonec raději předčasně vzdali, což znamená, že letošní zima v Novém Městě bude bez světových závodů.

Co jste na zrušení říkal?

Zaregistroval jsem to, je to přesně kvůli těm dotacím. Upřímně nedokážu říct, jak moc velký důvod je nezískání dotací, nebo jestli tam byly i jiné důvody, jak do toho nejsem zapojen. Všechny tyhle mega akce počítají s velkým přispěním státu, protože je to i prezentace země. Hrozba neposkytnutí dotace je určitě velkým problémem.

O tom není sporu.

Je to určitě škoda. Když to vezmu za sebe, tak mně se v Novém Městě vždycky závodilo skvěle, atmosféra byla výborná. Bez peněz ale žádnou akci neuděláte. Sám to teď vidím, když mám tým, že shánět peníze na sport není nic jednoduchého.

Může to ohrozit získávání velkých akcí do budoucna?

Nemyslím si, že by to měl být nějaký zásadní problém. Ten tým lidí, který dostává závody do Vysočina Areny, představuje perfektní práci. Musíme si říct upřímně, že v posledních letech tam hlavní roli stejně hraje biatlon, který udělal obrovský skok. Už já když jsem se zúčastnil svého posledního Světového poháru v lyžování, tak jsem zaregistroval diametrálně odlišnou návštěvnost v porovnání s předchozími sezonami. Holt biatlon je teď v kurzu. A ani se tomu nedivím. Otěže v zimě přebrali biatlonisti, kromě toho tam také už několik let závodili bikeři, takže si nemyslím, že to bude mít zásadní vliv.

Zmiňoval jste klesající diváckou návštěvnost na lyžování. Není právě divácký propadák jedním z hlavních faktorů, proč raději svaz řekl, že ty závody nechce?

Tohle já nejsem schopen posoudit. Nicméně, myslím si, že zásadní pro to, aby se trochu změnil veřejný obraz běžeckého lyžování, který v posledních letech šel včetně výsledků zásadně dolů, je právě to, že nejenže musíme mít lepší výsledky jako sportovci, ale myslím, že svaz musí být mnohem aktivnější v pořádání akcí. Celkově to propagování sportu veřejnosti a jeho image, jak se tomu teď moderně říká. Rozhodnutí nepořádat nějakou akci tomu určitě nepomůže, to je fakt. Jak jsem však zmiňoval, pokud nejsou peníze, tak akci nemůžete pořádat. Jakmile jednou garantujete, že ta akce bude, tak se pak s vámi vezou problémy, a určitě mnohem větší, než když akci s dostatečným předstihem odvoláte. Ovšem...

Pokračujte.

Já bych si představoval, že by svaz měl být aktivnější na jiných úrovních, ne jen při pořádání těchto mega akcí, jako je Světový pohár. Svaz by se měl víc snažit pořádat také ty regionální závody. A nejen pořádat, ale udělat kvalitní servis, aby se o nich dozvěděli diváci, mohli to sledovat v televizi. To je ta cesta. Je to dlouhodobá cesta, která musí jít ruku v ruce s přípravou mládeže a reprezentačních družstev, které to musí doprovodit lepšími výsledky, ale to je na jiné téma.

Pomoct oživit české lyžování má angažování finského trenéra Ilkka Jarvy. Podle vás je to správná, nebo špatná cesta?

Co člověk, to jiný názor, to je potřeba říct v první řadě. U mě není tajemstvím, že já jsem několik sezon trénoval se zahraničními družstvy a se zahraničními trenéry. Logicky jsem hledal to, co mě může v přípravě posunout dál. Já osobně jsem tedy určitě otevřený tomu, abychom tady měli zahraniční trenéry a učili se, jak se to dělá ve světě...

... ale?

Na druhou stranu si myslím, že máme několik velmi kvalitních trenérů, kteří už v historii ukázali, že jsou dobří. Těch bychom si měli vážit, hýčkat si je a zapojovat je do toho procesu. To je takové to obecné. Teď k té konkrétní situaci, co tu máme. Já osobně si myslím, že není dobře, že tady toho finského trenéra máme.

Jaké pro to máte argumenty?

Myslím si, že by se teď daleko víc mělo investovat do přípravy mládeže a juniorských kategorií. Faktem je, že finanční možnosti u běžeckého lyžování – a nejen u toho, u mnoha jiných sportů – jsou velmi omezené. Ale já mám pocit, že v posledních letech byla priorita především seniorská reprezentace, zatímco alespoň z mého pohledu nebylo myšleno na to, kdo přijde za dva, za tři roky.

Jaký by byl váš postup?

Před některými lidmi, které to zajímalo, jsem se prezentoval názorem, že aktuálně zahraniční trenér ne. Změnit toky ve větší prospěch mládežnických kategorií. Zhruba dva roky tento systém jet a stabilizovat mládež. No a za dva roky v ideálním případě přivést zahraničního trenéra, který už bude pracovat nejen se seniorskou reprezentací, ale i se stabilizovanou mládeží. Aktuálně to vnímám tak, že osobu finského trenéra vnímám jako kvalitní, ale myslím si, že z té jeho působnosti za ty dva roky půjde vytěžit méně, než by se dalo později. Znovu ale říkám, co člověk, to názor. Já aktuálně se svazem lyžařů nemám cokoliv společného, tudíž za to ani nejsem zodpovědný.

Tuším, že máte asi dost starostí se svým týmem. Nelákal vás přesto svaz, abyste pomohl?

Když to řeknu úplně natvrdo, tak oficiální nabídka jakékoliv spolupráce na jakékoliv úrovni neproběhla. Byly tam určité soukromé dotazy, jestli bych měl zájem někde figurovat, ale bohužel to byly čistě soukromé dotazy. Nikdy nedošlo na nic oficiálního. Jinak je pravda, že se teď angažuji v dálkových bězích, ale také se netajím tím, že to je z velké části i proto, že nejsem spokojen s tím, jak se to vyvíjí v českém lyžování, ze kterého cítím, že nemám reálnou šanci se v něm angažovat. A pokud to mám říct zcela upřímně, systém je v tuhle chvíli neměnný, nebo není tam reálný zájem ho jakkoliv měnit. Samozřejmě mluví každý, že by se mělo něco měnit, ale reálně tam ten zájem není.

Cítíte se tedy jako nechtěný?

Buď by mě nevzali, protože stejně asi kdyby zájem měli, tak by mě oslovili. Taky je ale potřeba říct, že oni by museli být přesvědčeni o tom, že já jsem ten správný, který tam má být a který to lyžování povede. A v tom narážíme na to, co jsem již zmínil, že milion lidí a milion názorů. Oni mají tohle právo a já ho plně respektuji. Nicméně jsem se netajil a ani se nebudu tajit tím, že mám velký zájem na tom, abych pomohl českému lyžování. Mám ale svoji vizi, svůj vlastní názor a nemám zájem vstupovat někam jenom proto, abych někde byl. Pouze za předpokladu, že budu moct plus minus tu vizi realizovat. Kdybych dostal nabídku se slovy, ať to jdu dělat, jak to dělají, tak k tomu bych řekl, že nemám zájem, protože to není budoucnost.

Jaká je tedy vaše vize, změnit především financování?

No, financování... Priorita mládežnických kategorií, ta jednoznačně. V aktuálním období, když se budeme bavit třeba v řádech třech čtyř let, si myslím, že jednoznačně musí přijít. Všechno se ale odvíjí od těch financí, které máte k dispozici k tomu, jak jste úspěšní v získávání dalších financí a toho, jestli jste schopni oslovit i soukromý sektor a získávat peníze jinde než jen ze státních dotací. To je běh na strašně dlouhou trať. Tam se zase promítá to, co jsem také před malou chvilkou zmínil, a sice obrázek běžeckého lyžování. Pokud neuděláte z běžeckého lyžování něco, na co budou lidi rádi koukat, tak soukromý sektor nebude mít zájem ten sport podpořit. Je potřeba tedy udělat mnoho dílčích kroků, aby se jednou ty peníze ze soukromého sektoru sháněly snáz, ale vždycky to bude velký boj, to bez debat.

To jste si teď jistě vyzkoušel ve vaší manažerské činnosti pro tým Pioneer Investments. Jak dobře funguje jméno Bauer? Nebo se stává často, že před vámi firmy zavřou dveře?

To by vám asi spíš řekli partneři, zda do toho projektu vstupují proto, že za ním stojí Bauer, nebo že se jim líbí a přináší jim to užitek, či jestli v tom je čistě srdíčko. To nejsem schopen posoudit. Myslím si, že jméno mi v některých případech lehce může pootvírat dveře. Mám za sebou nějakou historii, lidé mě znají a někam si mě zaškatulkovali. Naprosto ale nesouhlasím s výmluvami lidí: Tobě se shání peníze lehce, tobě je každý dá, kdežto nám ne. Je to o tom, že taky musím sednout do toho auta a přesvědčovat někoho o tom, že to je pro něj skvělá příležitost –a bojovat. Že z tří set firem se dostanu na pohovor třeba u pěti a u těch pěti se třeba dál dostanu u jednoho nebo u dvou, to je takový standardní chlebíček.

To je skutečně realita?

Nikdy jsem si nedělal statistiku, ale těch firem jsem oslovil strašné množství. Samozřejmě tu cifru tři sta oslovených firem berte spíš teoreticky, ale že z takového množství se vygeneruje takové množství schůzek, to už zhruba odpovídá. A pak už je to jako ve všem jiném. Musíte mít dobré argumenty a také musíte zaklepat na správné dveře ve správný čas. Určitě hraje roli štěstí, ale to vždycky přeje připraveným. Pokud budete jen čekat, tak nikdy nic nepřijde. Tím, že jsem se ani nepídil, jestli bychom dosáhli na nějaké dotace, tak musím neustále shánět peníze a vidět přínos toho fungování týmu.

Velkým tahákem teď jistě bude nová posila, jedna z nejlepších dálkových běžkyň Kateřina Smutná. Posouváte tímto příchodem ambice výš?

Jednoznačně. Teď se cíl zvedá, že stoprocentně chceme skončit do pátého místa v týmové soutěži. Já se i netajím tím, že pokud by nám všechno vyšlo suprově a ty skvělé týmy měly občas smůlu, tak můžeme ideálně bojovat i o top trojku. Je to ale spíš snový cíl. Pokud nás však nezasáhne nějaký extrémní problém typu dlouhodobá marodka a my jsme skončili horší než pátí v týmové soutěži, tak bych byl určitě nespokojen.

A co se individuálních týče?

S Katkou Smutnou se nám pochopitelně otevírají dveře v tom, že pokud se nestane nic zásadního, tak Katka by měla bodovat jako v minulých sezonách skoro v každém závodě. A bojovat o stupně vítězů, ne-li o vítězství. Vloni skončila druhá. Chceme ji co nejvíc podpořit, aby letos tu celou soutěž vyhrála.

Máte představu, do kolika závodů se zapojíte vy sám?

Ano, mám. Oficiálně jsem ukončil reprezentační kariéru, nicméně se chci dál hýbat a sportovat. Prioritou je samozřejmě zabezpečení týmu po stránce finanční, materiální a osobnostní. Dal jsem si tak cíl, že bych odjel zhruba polovinu závodů, což je asi šest laufů. Mám tam k tomu takovou poznámku, že pokud se mi podaří tým zabezpečit tak, abych k tomu mohl velmi dobře trénovat, tak klidně objedu celý seriál jako aktivní závodník. Na druhou stranu pokud budou problémy, nebo mi někde vybouchnou lidi, že by třeba onemocněla půlka servisu, tak nemám problém z pozice závodníka na pozici servismana a pracovat na tom, aby závodníci měli co nejlepší podmínky. Uvědomuji si, že pro mě jsou lepší ty náročnější závody, těch je jen pár. V těch ostatních mám šanci bojovat tak o dvacítku, což už pro mě není taková meta. To radši budu pomáhat závodníkům mimo trať.

Zbývá vám ale čas na trénink?

Jo, to ano. Zatím jsem absolvoval všechna soustřední, která jsme měli společně. Občas řeším problémy, že nám chybí člověk na převážení auta. Jakmile tedy něco takového nastane, tak to jsem já. V létě jedeme v ořezanějším složení. Servismany si šetříme na zimu. Všichni mají vlastní zaměstnání a buď se na zimu uvolní, nebo využívají vlastní dovolené. Není pro nás reálné, abychom ve stejném složení jezdili i přes léto. To je i o penězích, volných dnech, takže tam musím zaskočit já. Ale zatím jsem trénoval mohl. I když v porovnání s minulými sezonami trénuji méně, to je logické. Nechci ale, aby to vyznělo, že jsem pořád na jednáních. Je to spíš v takových vlnách. Jeden týden jezdím hodně, druhý nejedu nikam. Takhle se to střídá.